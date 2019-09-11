Барнаульские общественники сумели отстоять единственный в крае легкоатлетический манеж, принадлежащий Алтайскому техническому университету. После того как стало известно о том, что в манеже собираются демонтировать беговые дорожки, знаменитый российский барьерист Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов подняли тревогу. "Российская газета" поддержала их не только словами, но и делом.

В крае больше нет помещения, где бы легкоатлеты могли и тренироваться, и проводить соревнования. Фото: Сергей Зюзин

Еще в августе Клевцов и Шубенков случайно узнали о том, что руководство вуза решило перепрофилировать спортивный манеж, построенный в начале 1970-х годов. Вместо легкоатлетических секторов и дорожек предполагалось оборудовать несколько площадок для игровых видов спорта. К тому же их можно использовать не только для учебных занятий, но и сдавать в аренду.

- Удивительное дело - мы столько лет просили поменять в манеже допотопное покрытие дорожек. Нам отвечали: денег нет. А теперь, когда "политех" получил федеральные деньги, решено их потратить на развитие мини-футбола, - прокомментировал ситуацию для "РГ" Шубенков.

В крае больше нет полноценного закрытого помещения, где бы в холодное время года алтайские легкоатлеты могли и тренироваться, и проводить региональные соревнования. При этом именно "королева спорта" является самым "медаленосным" видом спорта для региона. В последние годы от 10 до 15 алтайских легкоатлетов входят в сборные команды России по различным возрастам.

Будущее легкой атлетики в крае стало одной из самых горячих тем за несколько последних недель. На защиту региональных представителей "королевы спорта" дружно встали все. После ряда консультаций и встреч в "политехе" монтаж площадок для игровых видов спорта отложили. Проведут ремонт манежа, но его легкоатлетическую составляющую пока трогать не будут. Это одновременно и хорошая новость, и не очень - покрытие дорожек нуждается в срочном ремонте.