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Рубрика: Русское оружие
Проект: В регионах

СССР - Китай - США - Россия!

Фронтовой бомбардировщик Ту-2 снова поднимется в небо
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя № 203(7961)
В Новосибирск на реставрацию привезли самолеты времен Второй мировой войны. Специалисты обещают, что один из них - много лет пролежавший в хранилище американского музея - станет единственным в мире летающим экземпляром Ту-2.

Вчера разобранные на части фронтовые бомбардировщики Ту-2 "въехали" на территорию Новосибирского государственного технического университета на трех фурах. Специалистам компании "Авиареставрация", базирующейся в университете, предстоит восстановить один из них. К работам привлекут студентов вуза, а руководить процессом будет доктор технических наук, профессор кафедры прочности летательных аппаратов Владимир Бернс. Здесь уже вернули к жизни два Ил-2, сбитых в Великую Отечественную. Сейчас эти самолеты - желанные гости авиашоу и авиасалонов в России, Великобритании, Германии, Франции, Польши, Чехии, Швеции. Еще один штурмовик Ил-2, восстановленный в прошлом году, весной поднялся в небо для съемок художественного фильма о войне.

Уже известно, что прибывший сегодня в Сибирь Ту-2 воевал, но сбит не был. Всю историю самолета в подробностях специалистам еще предстоит отследить по серийным номерам.

- Борт разберут на элементы, каждый винтик тщательно изучат. Каждая деталь будет отреставрирована или воссоздана, - рассказал президент фонда "Крылатая память Победы" Борис Осетинский.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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Авиареставраторы предполагают, что за три года восстановят самолет до состояния летной годности, и он станет единственным в мире летающим бомбардировщиком Ту-2. Сейчас Ту-2 представлены только в виде музейных экспонатов.

- Двухмоторный высокоскоростной Ту-2, известный как АНТ-58 и самолет "103", предположительно до 1949 года эксплуатировался в военно-воздушных силах СССР. Затем его передали в ВВС Китая, где бомбардировщик прослужил до 60-80 годов прошлого века. После списания машина оказалась в американском музее War Eagles Air Museum, где хранилась в разобранном состоянии и не экспонировалась. Этим летом фонд "Крылатая память Победы" приобрел и возвратил самолет на Родину, - рассказал представитель технического университета Юрий Лобанов.

Специалисты отмечают, что процесс реставрации будет сложным: машина долгое время находилась на открытом воздухе, и металл стал хрупким.

Русское оружие Вооружение России Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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