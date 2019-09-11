Фотограф из Новосибирска Катерина Скабардина придумала и осуществила оригинальный арт-проект "Поэту по портрету". Минувшим летом к проекту добавился сторителлинг в соцсети "Штрихи к портрету" и видеобеседы "СтихоPOPS" - это попытка поговорить о поэтах и поэзии без придыхания и заламывания рук, но с вниманием и бережным отношением к текстам.

Катерина, откуда взялась идея фотографировать поэтов?

Катерина Скабардина: Я увлеклась фотографией еще тринадцать лет назад. Прошла творческий путь от макросъемки жучков и цветочков до репортажной, студийной и свадебной. В процессе творческих исканий стала задаваться вопросом: "Что мне интересно?". И сама себе ответила: в центре моего внимания всегда человек.

Помимо увлечения фотографией, я с тринадцати лет пишу стихи. Осенью 2016 года начала посещать творческие встречи с писателями и поэтами. На одной из таких встреч меня вдруг осенило: в представлении обывателя поэты - это некие полумифические персонажи. Все знают, что они есть, но никто не знает, как они выглядят. Мне захотелось сделать так, чтобы поэтов знали в лицо, узнавали на улицах. Я решила, что могу подарить каждому поэту по хорошему фотопортрету, который они могли бы использовать в своих изданиях, в соцсетях, в афишах выступлений.

Портрет поэта для книг и афиш, я считаю, должен быть без лишних деталей: без микрофона, без элементов интерьера, без гусиного пера, в конце концов. На первый взгляд кажется, что здесь такого сложного? А это свой жанр, особый вид искусства.

Когда начала снимать, то понятия не имела, во что это выльется. Как-то меня спросили: "А что в итоге?". Я не раздумывая ответила: "Сделаем выставку".

Сейчас к проекту присоединились свыше двухсот поэтов из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, других городов, стран СНГ, Финляндии, Польши, Италии, Китая. Проект развивается и расширяется, и я понимаю, что все не зря. И когда мне кто-нибудь из знакомых пишет: "Катя, я в электричке встретил поэта Станислава Михайлова, узнал его благодаря твоему проекту!", то я, как кот Матроскин из мультфильма "Простоквашино", восклицаю: "Ура! Заработало!".

И выставку сделали?

Катерина Скабардина: И не одну. За два года мы провели свыше тридцати выставок на разных культурных площадках Новосибирской и Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краев. Вы удивитесь, но это были не только библиотеки. Первая выставка прошла в крупном торговом центре Новосибирка. Великолепный зал и фойе Новосибирской филармонии имени А. М. Каца неоднократно принимали экспозицию "Поэту по портрету". Новосибирские театры "Красный факел" и "Старый дом" разместили у себя экспозиции. Мне очень важно знакомить с поэтами разную публику.

Неожиданно для себя на открытии выставки в Новосибирской областной научной библиотеке я начала рассказывать истории, которые случились со мной и поэтами во время фотосъемок. В процессе работы ведь можно многое узнать о человеке. Я увидела живой интерес со стороны посетителей выставки и решила попробовать этот формат в качестве отдельного проекта, записала и разместила видео в соцсети. Получила немало теплых отзывов. Так родились "Штрихи к портрету", которые я с удовольствием продолжу делать.

Можете поделиться некоторыми "штрихами"?

Катерина Скабардина: С удовольствием. Например, самый веселый, как я для себя определила. Многие знают поэта Владимира Вишневского, который, помимо того, что написал много прекрасных песен, был телеведущим, пишет жизненные, иногда уморительные одно- и двустишья. Известнейшее: "О как внезапно кончился диван...", или мое любимое: "Жаль, что не создан до сих пор на базе грабель тренажер!" У Владимира Петровича каждый найдет строчки по душе.

Наша с ним встреча произошла на литературном фестивале "Куб" в Красноярске, куда Вишневский был приглашен в этом году хедлайнером. Вдруг он - человек солидный - говорит: "Пиджак я всегда ношу, хочу вот так". И остается без пиджака, в рубашке. Получилось очень эффектно. Правда, Владимир посетовал, что не успел похудеть и тут же сделал глубокий вдохновенный вдох и взгляд.

А самый трогательный "штрих" для меня к портрету нашего земляка - Александра Денисенко. Я снимала его на юбилее журнала "Сибирские огни" в филармонии имени А. Каца.

Александру Ивановичу в тот вечер вручили награду. Его это так растрогало, что он говорил без умолку. Я смотрела на него и думала, что, хотя ему семьдесят лет, он мальчишка, почему-то опутанный сетью морщин. Что-то такое было в его глазах острое, пронзительное. Он стоял передо мной с наградой, блестящей на лацкане пиджака. Я сделала ровно три кадра, и один из них стал не просто портретом в коллекции - талисманом выставок проекта.

Есть в моей коллекции "Королевский штрих". В нашем городе живет Юлия Пивоварова, поэт во втором поколении. Это самая настоящая богема. Я никак не решалась пригласить Юлию на съемки. Позвонила в феврале, но она не смогла, в марте - не смогла. А в апреле сказала: "Да". Я жду ее в фотостудии и вижу, как по коридору идет женщина в длинной белой юбке. Сибирь. Начало апреля. Но слякоть и лужи не помеха, когда женщина имеет такую стать и чувство собственного достоинства. Она зашла, села на стул и сказала: "Снимайте". Ни тени улыбки. "Юлия Леонидовна, - обращаюсь к ней, - может, хоть чуточку улыбнетесь?". Рада, что когда она презентовала в Новосибирске свой долгожданный поэтический сборник "Шум", на афишах разместили также и сделанный мной портрет. Это дорогого стоит.

А как в вашем проекте оказались столичные и иностранные авторы?

Катерина Скабардина: В основном все знакомства происходят на книжных ярмарках и фестивалях. Дмитрия Быкова сфотографировала после его выступления в Новосибирске, Красноярску благодарна за встречу с писателем и поэтом Захаром Прилепиным. Меня поразило в нем абсолютное отсутствие высокомерия и звездности. Считаю его портрет одним из лучших в своей коллекции. Много незабываемых встреч дарит мне этот проект.

Ключевой вопрос

Катя, а что такое "СтихоPOPS"?

Катерина Скабардина: Это разговор о по-этах и стихах внимательного читателя и незлобного критика. Почему pop? Потому что нам хочется говорить о стихах легко, просто и нежно! Pop-art - самое жизне-радостное искусство. Интернет-проект создан при содействии отдела искусств Новосибирской государственной областной научной библиотеки. Мы дали ему старт неделю назад. Делаем его втроем: я, поэт Святослав Одаренко и Александр Симушкин (видеосъемка). Возможно, будем приглашать к беседе кого-то еще, но это неточно, формат живой и сам выберет, каким ему быть.

Видимо, пришла пора нас всех перезнакомить.