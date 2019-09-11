Спортсмены из Барнаула - Сергей Шубенков и Полина Миллер - выступили за сборную Европы на матчевой легкоатлетической встрече со сборной США. Состязания прошли в Минске 9 и 10 сентября.

Если приглашение в европейскую дружину чемпиона мира и Европы в беге на 110 метров с барьерами Шубенкова - дело привычное, то для Миллер - это особенное событие, дебют. Полина, которая специализируется в беге на 400 метров, в последнее время стремительно прогрессирует - 19-летняя воспитанница заслуженного тренера России Надежды Клевцовой в прошлом году дебютировала на взрослом чемпионате Европы в Берлине, а нынешним летом завоевала золотую медаль на юниорском первенстве Старого Света. Необычная деталь: местные спортсмены, как правило, получают высшее образование на факультете физической культуры и спорта Алтайского педуниверситета, но Сергей - выпускник очного отделения юрфака АГУ, а Полина учится на стоматолога в медуниверситете.

Кстати, участие Шубенкова в минском легкоатлетическом рандеву совсем недавно было под вопросом - летом на одном из этапов "Бриллиантовой лиги" во время финиша на него рухнул соперник, Сергей получил травму ноги, которую пришлось долго залечивать. Процесс восстановления затянулся настолько, что пошли разговоры: сезон для Шубенкова закончился досрочно, он не успеет набрать нужные кондиции. Но он вернулся и на недавнем финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе сумел занять третье место. Его тренер Сергей Клевцов признал: "Эта бронза стоит дорого как никогда".

P. S.

Всего в матче Европа - США выступили шестеро россиян: помимо двух представителей Сибири прыгуны в высоту Илья Иванюк и Мария Ласицкене, шестовичка Анжелика Сидорова и метатель молота Денис Лукьянов. Полина Миллер девятого сентября финишировала седьмой из восьми. Ее тренер Надежда Клевцова сказала, что девушку "перехлестнуло волнение, она зажалась". Сергей Шубенков бежал 10 сентября поздно вечером, когда номер был уже отдан в печать.