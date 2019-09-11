Недоверчивый алтаец получил срок за покушение на убийство дочери

В Алтайском крае суд признал виновным в покушении на жизнь годовалого ребенка 37-летнего жителя Калманского района. Как рассказали в региональном Следственном управлении СК, мужчина на десять лет отправится в колонию строгого режима.

Следователи установили, что осужденный конфликтовал с жительницей Новокалманка, которая утверждала, что тот является биологическим отцом ее годовалой дочери. Мужчина в такое родство верить упорно не хотел, из-за чего регулярно происходили ссоры.

В апреле этого года он приехал к знакомой сильно пьяным, в очередной раз начались разборки. Однако словесной перепалки алтайцу показалось мало. Он схватил ребенка, приподнял и с силой ударил об стол. Следователи уверены, что жизнь девочке спасло лишь вмешательство бабушки, которая вовремя отняла ребенка у разбуянившегося отца.

Обвиняемый уверял правоохранителей, что умысла на убийство ребенка у него не было. Однако доказательства, собранные сотрудниками СК убедили суд в виновности мужчины.