Новосибирская область нашла партнера для реализации нацпроектов

Правительство Новосибирской области и "Промсвязьбанк" подписали соглашение о сотрудничестве в решении задач социально-экономического развития региона. Подписи под документом поставили губернатор Андрей Травников и председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков.

В первую очередь речь идет о разработке и реализации инвестпроектов в ЖКХ, здравоохранении, о создании объектов инфраструктуры. Соглашение предусматривает широкое использование механизма ГЧП. Как отметил Андрей Травников, региональный партнер в финансовом секторе был выбран исходя из его специализации: "Промсвязьбанк" стал опорным для предприятий оборонзаказа, сопровождения крупных госконтрактов. Кроме того, он оказывает полный спектр услуг малому и среднему бизнесу. В Новосибирской области сосредоточено немало предприятий ОПК, а поддержка предпринимательства - одна из основных задач власти.

По словам главы региона, в области реализуется ряд правительственных инициатив, в том числе крупных. В рамках нацпроектов и региональных программ область развивает медицину, культуру и спорт, науку, транспортную инфраструктуру. Для успешного решения этих задач, уверен Андрей Травников, необходимы надежные партнеры в финансовой сфере.

"Промсвязьбанк" входит в десятку крупнейших банков России, является универсальной финансово-кредитной организацией с госучастием. На территории Новосибирской области банк работает 19 лет.

- Согласно Индексу RSBI Новосибирская область входит в топ-5 российских регионов с высокой деловой активностью малого и среднего бизнеса, - подчеркнул Петр Фрадков. - Поэтому реализация программ поддержки субъектов этой категории предпринимательства для нас также в приоритете.

После подписания соглашения стороны определили наиболее перспективные направления совместной работы на ближайший период.