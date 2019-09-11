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11.09.2019 12:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирская область нашла партнера для реализации нацпроектов

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Правительство Новосибирской области и "Промсвязьбанк" подписали соглашение о сотрудничестве в решении задач социально-экономического развития региона. Подписи под документом поставили губернатор Андрей Травников и председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
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В первую очередь речь идет о разработке и реализации инвестпроектов в ЖКХ, здравоохранении, о создании объектов инфраструктуры. Соглашение предусматривает широкое использование механизма ГЧП. Как отметил Андрей Травников, региональный партнер в финансовом секторе был выбран исходя из его специализации: "Промсвязьбанк" стал опорным  для предприятий оборонзаказа, сопровождения крупных госконтрактов. Кроме того, он оказывает полный спектр услуг малому и среднему бизнесу. В Новосибирской области сосредоточено немало предприятий ОПК, а поддержка предпринимательства - одна из основных задач власти.

По словам главы региона, в области реализуется ряд правительственных инициатив, в том числе крупных. В рамках нацпроектов и региональных программ область развивает медицину, культуру и спорт, науку, транспортную инфраструктуру. Для успешного решения этих задач, уверен Андрей Травников, необходимы надежные партнеры в финансовой сфере.

"Промсвязьбанк" входит в десятку крупнейших банков России, является универсальной финансово-кредитной организацией с госучастием. На территории Новосибирской области банк работает 19 лет.

- Согласно Индексу RSBI Новосибирская область входит в топ-5 российских регионов с высокой деловой активностью малого и среднего бизнеса, - подчеркнул Петр Фрадков. - Поэтому реализация программ поддержки субъектов этой категории предпринимательства для нас также в приоритете.

После подписания соглашения стороны определили наиболее перспективные направления совместной работы на ближайший период.

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