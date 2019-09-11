Пенсионер из Кузбасса изобрел тренажер для реабилитации пожилых пациентов и подарил его Областному клиническому госпиталю для ветеранов войн.

86-летний житель города Мыски Алексей Михайлович Бондарев на личном примере показывает, как можно продлить период активного долголетия. Несмотря на почтенный возраст, пенсионер находится в прекрасной физической форме и следит за здоровьем. Алексей Михайлович регулярно посещает врачей, проходит курсы лечения в областном госпитале для ветеранов войн и занимается физкультурой дома. А чтобы повысить эффективность тренировок, Алексей Михайлович самостоятельно сделал тренажер из обычного кресла-качалки.

Тяга к техническому творчеству у Алексея Бондарева в крови. Больше 50 лет он трудился на Томусинской ГРЭС, где занимался усовершенствованием работы энергетического оборудования, так что с креслом проблем не возникло. Сначала переделал "лыжи" и спинку, потом придумал новый функционал. Постепенно кресло превратилось в настоящий тренажер, регулярные упражнения на котором активируют все группы мышц, - почти как в центре для подготовки космонавтов. Сам Алексей Михайлович отметил, что после занятий на кресле у него улучшилось зрение и нормализовалось пищеварение. После этого он решил продемонстрировать изобретение докторам. Врачи методику Бондарева оценили.

- Во время занятий на таком тренажере осуществляется тренировка вестибулярного аппарата, развивается чувство равновесия, координация движений, - считает врач-гериатр госпиталя Елизавета Чиркова. - Но самое ценное в этом изобретении то, что его автор стремится развиваться, не оглядываясь на возраст.

Алексей Михайлович решил подарить свое изобретение Областному клиническому госпиталю для ветеранов войн. Теперь пациенты госпиталя смогут заниматься на нем в кабинете ЛФК - под контролем врачей.