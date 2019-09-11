В Кузбассе умерла пострадавшая от взрыва метана

Врачи не смогли спасти 63 жительницу города Ленинск-Кузнецкий, пострадавшую от взрыва газа в частном доме.

В тяжелом состоянии она была госпитализирована в областной ожоговый центр. Медики боролись за ее жизнь несколько дней, но безрезультатно.

- Женщина, пострадавшая от взрыва в частном доме в городе Ленинск-Кузнецкий, умерла, -цитирует сообщил РИА Новости представителя центра медицины катастроф по Кемеровской области Антона Дужика.

Хлопок газа в частном доме на улице Воронежской города Ленинск-Кузнецкий произошел 5 сентября. Как оказалось, причиной взрыва могло стать скопление метана от горных выработок пласта Дягилевский шахты "Байкаимский шахтер". В этой части города 40-е годы прошлого века велись горные работы.

- В зоне обследования находится 95 жилых домов, в которых проживает 248 человек, - сообщает администрация Кемеровской области. - Наличие метана зафиксировано в 13 домовладениях.

Горожанам, в чьих домах зафиксирована концентрация газа более 2% будет предоставлено временное жилье