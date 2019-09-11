В Норильске выпал первый снег

На севере Красноярского края в городе Норильск из-за снежной метели с дождем отменили занятия в школах и ввели ограничения на транспортное сообщение. Как сообщает официальный сайт городской администрации, от занятий освободили учащихся второй смены.

Временный запрет на движения автотранспорта категории "В" ввели на автодороге Норильск - Алыкель. По информации местного управления ГО и ЧС, в городе снег с дождем, видимость 1-2 километра при температуре около нуля.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, завтра на юге Таймыра ожидаются порывы северного ветра до 20 метров в секунду.