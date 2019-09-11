В Новосибирске вынесли приговор по делу о падении шкафов на школьниц

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу об упавших на детей шкафах в отремонтированной школе. В результате пострадали пять учениц, при этом одной девочке был причинен тяжкий вред здоровью.

Как рассказали в Следственном управлении СКР по Новосибирской области, руководство школы № 82, открывшейся в прошлом году после реконструкции здания, заключило контракт о поставке мебели с фабрикой. Компания должна была поставить навесные шкафы и тумбы под оргтехнику. В свою очередь фабрика подписала договор подряда с 45-летним мастером, который обязался изготовить, собрать и смонтировать нужную мебель.

Незадолго до начала учебного года все было готово. По материалам дела, в августе прошлого года мужчина просверлил в кабинете технологии двенадцать отверстий и, не прочистив их от пыли, установил пластиковые распорные анкера. При этом диаметр их был явно недостаточным по отношению к отверстиям в стене. В пластик мужчина вкрутил саморезы и мебельные шурупы, длина которых опять же была меньше, чем размер анкеров.

Мебель провисела чуть больше месяца, но утром 8 октября обвалилась на пятиклассниц, обучавшихся началам кулинарии. Суд признал мужчину виновным в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности потребителей и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Он приговорен к двум годам лишения свободы условно.