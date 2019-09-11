В Новосибирской области обновили дорогу из наукограда в Академгородок

Два крупных научных центра Новосибирской области - наукоград Кольцово и Академгородок соединила магистраль, отремонтированная в рамках программы "Безопасные и качественные дороги". Как рассказали в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, здесь появилось новое асфальтовое покрытие и светоотражающая разметка из термопластика. По словам главы ведомства Анатолия Костылевского, объект имеет большую социальную значимость.

- Дорога проходит по промышленно-складской территории наукограда, вдоль нее расположены школа, стадион, административные здания, гаражный комплекс, магазины, - подчеркнул он. - По автодороге проходит большой поток грузового транспорта, который не заезжает на территорию центра рабочего поселка. Кроме того, с этой дороги осуществляется выезд из наукограда Кольцово в Новосибирский Академгородок.

Нацпроект позволил отремонтировать участок от пересечения с Садовой улицей до перекрестка с проспектом академика Сандахчиева, его протяженность более полукилометра. При реконструкции применялась высокопрочная марка асфальта ЩМЯ-20, вдоль обочины появились новые дорожные знаки, барьерное ограждение, установлен новый светофор, а светоотражающие свойства разметки обеспечивают специальные стеклошарики. Кроме того, обустроена система сбора и отвода воды, а перед перекрестком с проспектом Сандахчиева создана дополнительная полоса движения длиной 50 метров.

В 2019 году на реализацию второго этапа нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Новосибирская область потратит 5,5 миллиарда рублей. По словам губернатора Андрея Травникова, основное внимание уделяется качеству дорожного строительства.

В течение этого года в нормативное состояние должно быть приведено 160 километров дорог на территории региона. Работы охватывают практически все районы области - в общей сложности 117 объектов. И более трети от запланированного объема выполнено - 36 объектов уже введены в эксплуатацию.