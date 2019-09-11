В Омской области отменили выплаты по семейному образованию

Омским родителям, дети которых получают семейное образование, не удалось отстоять право на компенсации - областной суд им отказал.

Четверо детей Алеси Григорьевой уже получают семейное образование, и отказываться от этого права родители не намерены. Фото: Предоставлено Алесей Григорьевой

Родители детей, осваивающих школьную программу дома, обратились в суд с просьбой признать незаконным решение законодательного собрания Омской области - с 1 сентября 2019 года региональный парламент отменил выплаты компенсаций за семейное образование.

- Семейная форма обучения предусмотрена федеральным законом об образовании, родителям гарантировано право на выбор, - считают "семейники". - По закону любой труд должен быть оплачен, в том числе родительский. Ведь государство выделяет деньги на обучение каждого ребенка.

В свою очередь, представители ответчика заявили о том, что "семейники" должны сами обеспечивать обучение детей в семье, в том числе финансово. А конституционные гарантии предусмотрены только для тех, кто учится в образовательных организациях.

Бюджет Омской области был принят с профицитом в полмиллиарда рублей. Однако парламентарии согласились с тем, что расходы на семейное образование размером в 140 миллионов рублей в год значительно отяготят областную казну. И суд их поддержал.

Напомним, Омская область являлась одним из пяти регионов России, где сторонников обучения на дому поддерживали финансово. После того, как ребенок успешно сдавал экзамены и проходил аттестацию, родители получали компенсацию за свой труд - от 7816 до 11 724 рублей в месяц.

- Эти деньги для многих семей были хорошим подспорьем, - говорит председатель Омской областной общественной организации .Сибирские многодетные семьи" Марина Карабаева. - Ведь "домашние классы" нам приходится оснащать за свой счет.

Первые компенсации за уроки на дому жители Прииртышья начали получать в 2013 году - благодаря омичке Ирине Глазковой, которая обратилась за помощью в "Российскую газету". После публикации проблемами "семейников" заинтересовалась прокуратура. Сотрудников мэрии обязали разработать муниципальный нормативно-правовой акт, регламентирующий порядок получения образования в семье и определиться с размером выплат.

После победы Глазковой сторонников обучения вне школьных стен значительно прибавилось. С 2013 года количество "семейников" в регионе вырос-ло с семи до 1400 человек.

Однако в декабре прошлого года депутаты Законодательного собрания Омской области внесли поправки в закон, отменяющие выплаты компенсаций за семейное образование. Отдельным аргументом стали спекуляции на теме семейного образования. По данным мин-образования Омской области, "жители других регионов специально делают временную регистрацию в Омской области, чтобы получить денежную выплату".

Прямая речь

Алеся Григорьева, президент общественной ассоциации по защите интересов семьи "ДОМ":

- Мы намерены обжаловать решение Омского областного суда. Даже после отмены компенсаций мы не вернем своих детей в школу. Мы с супругом хотим, чтобы наши дети могли заниматься не с профессионально выгоревшими из-за колоссальной нагрузки учителями в переполненных классах, а индивидуально. Главным минусом обучения на дому принято считать отсутствие так называемой "социализации". Но я не считаю умение приспосабливаться к правилам существования в коллективе главным и необходимым умением в жизни моего ребенка.