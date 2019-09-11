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11.09.2019 10:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Томске разработали термометки для определения свежести рыбы

Текст: Наталья Граф (Томск)
Сибирские ученые разработали первые в России термометки, позволяющие определить свежесть замороженной рыбы. Они меняют цвет, даже если рыба подвергалась даже небольшому размораживанию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проблема "осетрины с душком" актуальна для многих регионов России. Большая часть рыбы в стране заготавливается во время путины на Дальнем Востоке. Однако путешествие горбуши, минтая и селедки до прилавков в Сибири может растянуться на несколько месяцев. Главной проблемой отрасли сегодня является не добыча рыбы, а сложность ее транспортировки к конечным потребителям. Свежий улов замораживается и доставляется в регионы на грузовых фурах или железнодорожном транспорте, затем хранится в разных складских помещениях.

Фото: iStock / Richard Villalonundefined
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- Где и когда рыба испортилась из-за разморозки, найти сложно, - рассказывают разработчики. - Поэтому сегодня у рынка есть запрос на универсальное средство контроля, которое невозможно подделать или изменить.

Термометки, изобретенные томскими учеными, позволят моментально обнаружить испорченную продукцию до того, как она попадет на прилавок. Специальные наклейки созданы на основе безопасных материалов с определенным химическим составом. Они замораживаются вместе с продукцией и уже в процессе заморозки самостоятельно приводятся в рабочее состояние.

По словам ученых, существующие в США и Китае аналоги нужно активировать принудительно. А томские термометки активируются сами. Помимо этого, они еще и существенно дешевле импортных: 20 рублей против 120.

- Если температура, в которой находится рыба, становится выше допустимых -18°С, то метка необратимо меняет цвет с белого на зеленый, - рассказали "РГ" в Томском государственном университете.

Опытная партия термометок уже представлена потребителям. В ближайшее время начнутся их промышленные испытания в логистических цепочках. Планируется, что они будут наклеены на все оптовые партии замороженной рыбы, вплоть до индивидуальных упаковок . Благодаря наклейкам поставщики смогут точно установить, на каком этапе транспортировки были нарушены термоусловия. Ведь метки будут проверять на каждой точке транспортировки рыбного путешествия.

Ученые отмечают, что это первая разработка, созданная при поддержке первого в РФ университетского Венчурного фонда.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
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