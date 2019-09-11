Взмыть в воздух под куполом параплана, спрыгнуть вниз, приземлившись на колеса велосипеда и проехать по склону на одних ободах - все это оказалось под силу новосибирскому гонщику-экстремалу Николаю Горячеву. Трюк был исполнен впервые в стране для всероссийского конкурса X-Marathon.

Парапланерист Орлов умеет удивить (однажды ему выбрили ирокез во время полета на высоте 250 метров), но велосипедиста в небо он поднял впервые. Фото: Предоставлено Александром Орловым

После финального пятого этапа, для которого и выполнялся опасный прыжок, Николай занимает в общем зачете пятое место. Всего в марафоне принимает участие 90 рисковых парней и девушек.

Покорять самые сложные и неожиданные трассы на земле для Николая Горячева - дело привычное. А вот подняться в воздух - тут одного велосипеда мало. На помощь пришел парапланерист Александр Орлов.

- В таком деле самое главное - подготовка, но времени у нас было очень мало, по сути два неполных дня до сдачи ролика на суд жюри, - рассказал "РГ" Александр Орлов. - Мы приехали в окрестности поселка Горный в Тогучинском районе - наверное, только там у нас можно стартануть со склона холма. Но когда подъезжали, начался ливень. Пришлось пережидать. После поднялся шквалистый ветер: во время пробного подъема нас поволокло спинами по земле. Удалось отснять часть материала, но в целом погода была против нас.

Лишь вечером следующего дня экстремалы смогли поднять байк в воздух. Вдоволь насладившись полетом, новосибирский гонщик сиганул с трехметровой высоты. Спортивный велосипед способен выдержать такие перегрузки, однако подвела каменистая почва - колеса пробило при приземлении на твердый грунт. Несмотря на это, Николай преодолел нужное расстояние.

По словам Александра Орлова, он согласился на такой полет без долгих раздумий, ведь и сам планировал совершить воздухоплавание с транспортным средством - небольшим мотоциклом. Его параплан способен поднять в воздух до 320 килограммов, так что задача выполнимая, и после экспериментов с велосипедом сибирский воздухоплаватель твердо решил воплотить идею в жизнь. По словам Орлова, он обойдется без напарника и будет сам управлять и парапланом в воздухе, и мотобайком на земле.