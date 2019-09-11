Песков назвал трагедию в Беслане темой, касающейся всей страны

Трагедия Беслана касается всей России, всего народа и так будет всегда. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос об отношении президента к этой трагедии Песков сказал: "Эта тема, которая касается нашей страны, всего нашего народа. И так всегда будет".

Первого сентября 2004 года террористы захватили школу № 1 в Беслане, в заложниках оказались свыше тысячи человек, в том числе дети, которые провели три дня в спортзале без еды и воды. Погибли 334 человека. В этом году исполнилось 15 лет со дня этой трагедии.