В Ингушетии отдохнули дети из Луганской Народной Республики

Около четырех с половиной тысяч школьников Ингушетии смогли отдохнуть этим летом в детских лагерях по путевках, выделенным по линии региональных министерств.

Кроме того, 50 путевок было предоставлено юным гостям из Луганской Народной Республики.

Нынешним летом в Ингушетии работали четыре стационарных лагеря отдыха с круглосуточным режимом: "Аързи", имени Комарова, подведомственные республиканскому министерству труда и соцразвития, а также "Нефтяник", находящийся на балансе Министерства образования и науки республики, и лагерь ООО "Курорты Ингушетии". В них побывали 3800 детей и подростков.

Еще 703 ребенка, которым не хватило места в этих лагерях, были направлены на оздоровление в санатории соседней Кабардино-Балкарии, специализирующиеся на профилактике и лечении распространенных среди школьников заболеваний.

Прежде всего, путевки получили дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети-инвалиды и ребята из малоимущих и неполных семей. Всего в рамках оздоровительной кампании в этом году в детские оздоровительные учреждения были направлены 640 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 812 детей- инвалидов из Ингушетии.

Почти десять тысяч школьников республики провели летний досуг в лагерях дневного пребывания, организованных при школах.