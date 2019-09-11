В Ингушетии продлили арест тете избитой девочки

Магасский районный суд продлил на два месяца арест жительницы Ингушетии, подозреваемой в истязаниях племянницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы республики.

Ребенок был госпитализирован в начале июля. У семилетней девочки диагностировали множество травм. Было возбуждено уголовное дело. Райсуд в Ингушетии арестовал на два месяца тетю пострадавшей: девочка воспитывалась в этой семье без оформления опеки.

Женщину подозревают по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего" УК РФ. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии. В начале августа врачи провели девочке ампутацию части правой руки. Доктора продолжают ее лечение.