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11.09.2019 16:57
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Дзюба подарил футболку мальчику, который не дождался его после матча

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба подарил футболку, в которой он выходил на поле во время матча с Казахстаном, юному игроку калининградского клуба "Балтика". После игры мальчик ждал своего кумира в отеле, чтобы сделать фото. Но не дождался, оставил записку с номером телефона и в слезах поехал домой.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Через час футболист позвонил юному фанату и предложил встретиться. Мальчик с мамой и братом вновь приехали в отель, где их ждал Артем Дзюба.

Трогательную историю изложил на своей странице в Facebook бывший министр сельского хозяйства Калининградской области Сергей Лютаревич. Она приключилась с его знакомыми.

- Сделав фото, парень получил от футболиста в подарок футболку, в которой тот играл! Вот такие футболисты у нас в сборной! Молодец! - написал Сергей Лютаревич.

Встреча между сборными России и Казахстана в рамках отборочного турнира Евро-2020 состоялась 9 сентября на стадионе "Калининград". Команда Станислава Черчесова переиграла соперников со счетом 1:0.

Спорт Футбол Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград
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