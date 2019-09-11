Сборная России по футболу максимально приблизилась к попаданию на финальный турнир чемпионата Европы 2020 года, победив в отборочном цикле Шотландию на выезде (2:1) и команду Казахстана на домашнем поле в Калининграде (1:0).

После успеха во встрече с шотландцами казалось, что матч с Казахстаном, который ранее уверенно и крупно обыграли в гостях, проблем не вызовет. Но соперник внезапно оказал серьезнейшее сопротивление. Победу удалось добыть только на предпоследней минуте второго тайма, когда натурализованный бразилец Марио Фернандес, защитник столичного клуба ЦСКА, после навеса выступающего во французском "Монако" Александра Головина ударом головой все-таки распечатал ворота казахстанской сборной.

- Никакой недооценки соперника у нас не было, поскольку знали, что играем с хорошей командой. Казахстан набрал семь очков, они шли за нами. Им очки тоже никто не дарил. У них новый тренер, и уже видно его почерк. Там тоже замены происходят, и это все надо было учитывать, - говорил уже после матча главный тренер нашей национальной дружины Станислав Черчесов.

Россия опережает ближайшего конкурента за выход на Евро-2020 на восемь очков

По ходу игры на берегах Балтики приятно удивлял ветеран сборной Юрий Жирков. В свои 36 лет он вернулся в главную команду страны и провел два роскошных матча. После встречи с Казахстаном из раздевалки Юрий выскочил самым первым и на комплименты реагировал с откровенным смущением.

Юрий Жирков: Тяжелый матч. Хорошо, что выиграли на последних минутах.

Вы демонстрируете шикарную форму в 36 лет. В чем секрет?

Юрий Жирков: Да ничего такого я не делаю. Я же не Роналдиньо. Играет вся команда. Молодцы, сегодня взяли очень важные три очка, оторвались от Шотландии. Так что все в наших руках в следующих играх.

Боялись, что можете недожать Казахстан?

Юрий Жирков: У нас не получалось последнего паса. Хорошо, что Фернандес пробил после стандарта головой.

Вы практически не попадали в створ. Как это объяснить? Невезение?

Юрий Жирков: Соперник играл в обороне очень хорошо - не давал нам никаких зон. Они хорошо играли в отборе, перемещались очень быстро и компактно. Наверное, из-за этого у нас многое не получалось.

Вы начинали матч в защите, а потом, как и в Глазго, перешли ближе к чужим воротам. Вам лично где комфортнее?

Юрий Жирков: Не знаю, я сам запутался уже, где мне комфортно (смеется). Хорошо, что взяли три очка. И спасибо болельщикам.

Столичный армеец Марио Фернандес хоть и защитник по амплуа, но в нападении уроженец Бразилии очень умело играет головой. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Теперь дорога на Евро для сборной России практически открыта. Отрыв от ближайших преследователей за четыре тура до финиша вырос до восьми очков. Нетрудно посчитать, что задачу финишировать на месте не ниже второго и пробиться таким образом в финальную стадию чемпионата Европы команда Станислава Черчесова может выполнить досрочно уже через месяц. 10 октября в "Лужниках" сборная России принимает Шотландию, а 13 октября сыграет на выезде с Кипром. Финиширует отборочный турнир поединком против лидера группы Бельгии, он пройдет в Санкт-Петербурге 16 ноября, и выездным матчем против слабейшей команды Сан-Марино 19 ноября.