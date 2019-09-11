Горизбирком утвердил победу Беглова на выборах в Петербурге

Горизбирком Петербурга официально подвел итоги губернаторских выборов в Северной столице. Победителем назван Александр Беглов, за него проголосовали 64,43 процента пришедших на избирательные участки горожан.

Как сообщил на прошедшем заседании в Горизбиркоме председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко, губернаторские выборы признаны действительными и состоявшимися.

Всего на выборы высшего должностного лица в Петербурге пришел 1 миллион 147 тысяч 45 человек, что составляет 30,07 процента от общего числа избирателей.

За врио губернатора Петербурга Александра Беглова отдали свои голоса 734 тысячи 903 избирателя. Надежда Тихонова набрала 192 тысячи 114 голосов (16,84 процента от общего числа пришедших на избирательные участки). Михаил Амосов получил 16,03 процента голосов, его имя в бюллетенях отметили 182 тысячи 797 человек.