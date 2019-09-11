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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Незнание - не причина

Суд отказал родственникам из Петербурга в праве на наследство в Калининграде
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 203(7961)
С российским законодательством о наследовании рано или поздно приходится сталкиваться каждому. Важно знать два правила: наследство можно принять только целиком (то есть нельзя получить квартиру, но отказаться платить по кредиту прежнего владельца) и заявить о своем праве наследования необходимо не позднее чем через полгода после смерти наследодателя.
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Срок принятия наследства определен в статье 1154 Гражданского кодекса РФ.Однако в масштабах нашей большой страны уложиться в него иногда не удается. Как следует поступить в таком случае, "РГ" разбирается с помощью юристов и на примере конкретного случая.

В редакцию обратился Виктор Подорожный (фамилии участников изменены, так как по их делу продолжается судебный процесс). Он с весьма пожилой матерью проживает в Санкт-Петербурге, сестра матери с сыновьями жила в Калининграде. Пять лет назад она умерла, затем ушел из жизни ее старший сын, но с последним из семьи, племянником Леонидом, Валентина Петровна и Виктор старались поддерживать отношения. Конечно, в основном по телефону, ведь съездить в Калининград пожилой женщине и трудно, и накладно - либо покупать дорогой билет на самолет, либо оформлять загранпаспорт. Но спустя год после смерти матери Леонид перестал отвечать на звонки.

Фото: iStock
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- Сначала мы несколько раз просили сходить к нему на квартиру знакомых, потом летом 2017 года я сам съездил в Калининград, - рассказывает Виктор. - Мне никто не открыл, в жилконторе сказали, что за квартиру никто не платит. Поэтому после возвращения в Петербург я подал в отдел полиции заявление о розыске.

По словам Подорожного, сначала они с матерью не слишком беспокоились - Леонид не раз говорил о том, что хочет сменить квартиру на меньшую с доплатой. Однако семья старшего брата начала искать Леонида еще летом 2015 года (это подтверждается корешками записей в книге учета сообщений о происшествиях МВД), но до момента судебного заседания в ноябре 2018 года информации о смерти родственника они не получали. А Леонид умер в больнице еще в 2015 году. Квартира на Офицерской улице - тихий красивый район, немецкая застройка, дорогое жилье - осталась без хозяина, была признана выморочным имуществом и отошла государству.

Чтобы оспорить это решение, Валентина Подорожная обратилась в Центральный районный суд Калининграда с иском о восстановлении срока принятия наследства. По ее мнению, в отсутствие официальной информации о смерти Леонида она "не знала и не должна была знать об открытии наследства и пропустила срок его принятия по уважительным причинам". Как пояснила корреспонденту "РГ" адвокат Виктория Данильченко, пропуск срока вступления в наследство - достаточно распространенное явление в юридической практике. В этом случае в соответствии со статьей 1155 ГК РФ суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство.

- Точного перечня оснований, по которым заявление о восстановлении пропущенного срока может подлежать удовлетворению, в законе не содержится, - отметила она. - Но судебная практика показывает, что случаи, когда родственник пропал без вести, а потенциальный наследник не знал о смерти наследодателя, так как тот уехал в неизвестном направлении, чаще всего признаются уважительными и срок вступления в наследство восстанавливается.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Однако в данном процессе судья посчитала, что "со стороны истцов как претендентов на наследство отсутствовало проявление какого-либо внимания к судьбе умерших, тогда как при должной заботливости и осмотрительности истцы могли своевременно узнать о дате и месте открытия наследства".

"Вопреки позиции истцов неосведомленность о смерти наследодателей, проживание в разных регионах сами по себе не являются основаниями для восстановления срока для принятия наследства как лиц, достоверно знавших о месте жительства родственников", - сказано в решении суда.

Судья также обратила внимание, что родственникам необходимо было предпринимать меры к розыску Леонида в Калининграде, а не в Санкт-Петербурге, "как это делала сторона истцов". Однако в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области корреспонденту "РГ" подтвердили, что гражданин может обращаться с заявлением о розыске пропавшего по месту своего проживания.

- Гражданин имеет право обратиться в отдел полиции, на территории которого он проживает, и подать соответствующее заявление, - заявил глава пресс-службы регионального главка Вячеслав Степченко.

Эти доводы будут рассмотрены в кассационной инстанции. По мнению Виктора Подорожного, в его случае соблюдено главное условие - "наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали". Исковое заявление в суд было направлено сразу после того, как смерть Леонида подтвердили компетентные органы, факт отсутствия этой информации в течение почти двух лет суд первой инстанции признал. Однако если решение вновь будет вынесено в пользу администрации ГО "Город Калининград", борьба за квартиру на Офицерской улице будет продолжена. А всем читателям "Российской газеты" и истцы, и юристы советуют: "Звоните близким как можно чаще".

Советы адвоката

Законодательством предусмотрены два способа реализации прав наследника в случае пропуска установленного срока - внесудебный и судебный порядок.

При внесудебном необходимо предоставить нотариусу письменные согласия на восстановление срока вступивших в наследство других наследников. После признания всех выданных ранее документов недействительными нотариус открывает новое наследственное дело с обновленным списком наследников. Все участники дела получают новые свидетельства на наследство. В случае отказа других наследников разделить имущество с новым наследником придется обращаться в суд.

Процедура возврата выморочнго имущества законному наследнику, пропустившему срок наследования по уважительным причинам, аналогична судебному порядку при унаследовании другими наследниками. Ответчиком в данном случае будут выступать государственные и муниципальные органы, на которых возложены функции учета бесхозяйственного имущества.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Калининградская область Калининград Наследственное право
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