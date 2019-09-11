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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Добро пожаловать на край света

На Земле Франца-Иосифа открыли самый северный в стране визит-центр
Текст: Марина Ледяева
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(7960)
В бухте Тихой на архипелаге Земля Франца-Иосифа открылся самый северный в стране визит-центр для туристов. Казалось бы, зачем он в это ледяной пустыне, где большую часть года бродят одни белые медведи? Но на церемонию собралось больше сотни гостей - пассажиров круизного лайнера, путешествующих по Севморпути. Американцы, австралийцы и шведы оценили новый объект первыми.
Визит-центр разместился в одном из неприметных деревянных домиков. Фото: Николай Гернет Визит-центр разместился в одном из неприметных деревянных домиков. Фото: Николай Гернет
Визит-центр разместился в одном из неприметных деревянных домиков. Фото: Николай Гернет

Высокоширотный туризм с каждым сезоном набирает обороты: с июня по сентябрь бухту посещает от полутора до двух тысяч человек. А турист - он и в Арктике турист: всегда хочет побольше узнать о месте, до которого добрался.

Фото: Николай Гернет
Экспедиция Северного флота на Земле Франца-Иосифа насчитала 73 моржа

Визит-центр дает такую возможность. Он разместился в неприметном деревянном домике, где в советское время работал аэрологический корпус самой северной полярной станции. Она появилась 90 лет назад. Именно отсюда Отто Шмидт отправил в Москву радиотелеграмму: "Говорит Земля Франца-Иосифа!" С тех пор бухта Тихая приняла многих знаменитых полярников планеты.

Сегодня от станции осталась лишь россыпь ветшающих строений, которые потихоньку приводят в порядок сотрудники нацпарка "Русская Арктика". Отметить юбилей решили открытием визит-центра. Аэрологический корпус очистили ото льда, просушили, создали в нем пространство для инфостендов и выставок.

- Туристы и прежде могли осматривать восстановленные объекты станции - почтовое отделение, жилое здание, механические мастерские, - рассказывает директор нацпарка Александр Кирилов. - Но требовалось место, где можно получить полную информацию об этой территории - от ее истории до климата. А главным экспонатом визит-центра стала "Голубая книга" - точная копия летописи полярной станции, которая велась все годы ее работы.

Турист - он и в Арктике турист: хочет побольше узнать о месте, до которого добрался. Фото: Николай Гернет

Оригинал хранится в Арктическом музейно-выставочном центре Петербурга. Долгое время книга считалась утраченной. Ее случайно обнаружили на интернет-аукционе и выкупили благодаря участию мецената.

- В этой книге оставляли свои записи выдающиеся посетители станции, - поясняет замдиректора центра Павел Филин. - Начал ее известный исследователь Севера Николай Пинегин.

Фото: Илья Тимин/РИА Новости
На Земле Франца-Иосифа откроется самый северный музей в мире

Говорят, что копию невозможно отличить от самого раритета: тот же синий переплет, пожелтевшая бумага, автографы великих... Только в книге, доставленной в бухту, есть чистые страницы - для новых записей.

На днях в Арктике заканчивается туристический сезон: 15 сентября к острову Гукера подойдет еще один круизный лайнер, с которого к берегу на лодках отправятся туристы, чтобы узнать, как жили советские полярники.

Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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