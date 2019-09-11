Обновленный Музей обороны Ленинграда принял первых посетителей

Петербургский Музей обороны и блокады Ленинграда отметил двойной юбилей. В этом году выставке "Героическая оборона Ленинграда", которую открыли через несколько месяцев после полного снятия блокады, исполняется 75. А новейшая история музея в Соляном переулке началась в 1989 году, и ей в этом году 30 лет.

Масштаб подвига, совершенного ленинградцами, был понятен даже современникам: город жил, работал и сражался в осаде 872 дня. Поэтому в 1943 году, после прорыва блокады, Военный совет Ленинградского фронта издал постановление "О сборе, учете и сохранении мемориальных образцов оружия и боевой техники". В результате была организована выставка. Экспозиция начала работу в 1944 году, в 1946 году стала музеем, а в 1952 году была закрыта.

Возродить музей удалось лишь спустя 37 лет, однако масштаб экспозиции был несопоставим с прежним. В начале 1950-х годов, до закрытия, в нее входили семь советских танков, шесть самолетов, два кaтеpa, тpофейные танки "Тигp", "Пaнтеpa", немецкие оpудия, обстреливавшие Ленингpaд. Большую часть здания после закрытия музея передали Министерству обороны, военное ведомство занимает его до сих пор. Из 40 тысяч квадратных метров выставочных площадей вернуть удалось всего 600. Три десятилетия в одном большом зале музейные работники бережно сохраняли картины военной тематики, образцы вооружения, военную форму, книги, документы и фотографии. Однако в прошлом году стало ясно, что историческое здание, построенное в начале ХХ века, нуждается в капитальном ремонте.

Средства на ремонт и реставрацию в размере 128,6 миллиона рублей выделили из бюджета Санкт-Петербурга. А вот создать новую мультимедийную экспозицию помогла помощь федерального центра: из резервного фонда Президента РФ было выделено 150 миллионов рублей.

- Мы полностью изменили экскурсионный маршрут внутри экспозиции, - рассказала корреспонденту "РГ" заведующая научно-просветительским отделом музея Юлия Буянова. - Раньше экспонаты размещались в центральной части зала, теперь мы освободили ее для проведения концертов и лекций. А маршрут ведет посетителей из счастливого предвоенного Ленинграда к Дню ленинградской победы как будто бы Дорогой жизни.

В ближайшее время музей откроет филиалы на предприятиях и в организациях городах

Мы и правда проходим берегом Ладожского озера, усыпанным речной галькой, песком и стреляными гильзами. Инсталляция, размещенная под ногами, укрыта специальным стеклом. Приклад от винтовки, искореженный автомат, осколки снарядов, пробитая каска - все это подлинные предметы с мест боев, хотя и не имеющие музейной ценности. Но есть в обновленном музее такие экспонаты, от которых замирает дыхание. Деревянные санки, на которых возили воду с Невы или ближайшего канала. Порция хлеба на весах в магазине с пустыми полками.

- Это больше, чем паек иждивенцев, детей и служащих - знаменитые 125 граммов, которые выдавали в самую суровую блокадную зиму, - рассказывает Буянова. - Здесь примерно 250 граммов, но это подлинный блокадный хлеб. И не надо забывать, что карточки давали только право на хлеб, его все равно не выдавали бесплатно, нужно было покупать.

В музее можно увидеть интерьер бомбоубежища, где ленинградские дети даже учились; комнату в коммунальной квартире с разрешением на использование отопительных приборов и черной "тарелкой" репродуктора; творческую мастерскую - гримерку, ведь в Ленинграде всю войну продолжали работать театры. Блокадники, которых пригласили на открытие музея после реконструкции, как будто узнавали все это спустя десятилетия - экспозицию разрабатывали с учетом их мнений и пожеланий. А в будущем городские власти хотят создать блокадные экспозиции прямо там, где город жил, работал и учился, несмотря на кольцо осады.

- В ближайшее время музей откроет филиалы на предприятиях и в организациях города, работавших в годы Великой Отечественной войны, - сообщили в Смольном. - Один из филиалов может открыться в Доме радио. Филиалы музея также будут созданы в тех городах и бывших республиках Советского Союза, которые принимали в годы войны эвакуированных ленинградцев. Главная задача создания филиальной сети - не замыкать историю блокады внутри одного музея и подключить к изучению этого времени тех, кто живет в других городах.