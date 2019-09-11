Петербуржец умер из-за места на парковке

Калининский районный суд Петербурга приговорил к 3,5 годам лишения свободы мужчину, который в сентябре прошлого года избил незнакомца из-за места на парковке и тот скончался, сообщает городская прокуратура.

Драка произошла возле дома №87 по проспекту Металлистов. Нападавший нанес своему оппоненту несколько ударов по голове и ногам, в какой-то момент мужчина потерял равновесие, упал на асфальт и сильно ударился головой.

Пострадавшего мужчину госпитализировали, но врачи не смогли его спасти, он умер в карете "скорой". Причиной смерти стала закрытая тупая травма головы, с большой вероятностью, она была получена при падении на асфальт.

Нападавшего судили за причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти по неосторожности.