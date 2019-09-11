Международная меховая корпорация переносит производство зимней одежды и обуви из Китая в Калининградскую область. Одна из причин - торговый конфликт между Китаем и США, поскольку значительную часть продукции холдинг реализует в Америке. Кроме того, инвестора привлекли льготы калининградской Особой экономической зоны.

Речь идет о производителе изделий из австралийской овчины с головным офисом в Сингапуре. Его продукция реализуется под различными брендами по всему миру. Предприятия корпорации расположены в Китае, Сингапуре и России. В нашей стране холдинг представлен фабрикой по переработке мехового сырья в Ставропольском крае.

Новое предприятие разместится в калининградском индустриальном парке "Храброво". На днях инвестор подписал соглашение с корпорацией развития региона. На первом этапе проект позволит трудоустроить около 300 человек. Объем вложений за три года оценивается в 15-20 миллионов долларов. Компания по праву претендует на льготы калининградской ОЭЗ.

К старым преференциям - освобождению от налогов на прибыль и на имущество на первые шесть лет и 50-процентной скидке еще на шесть лет - прибавились новые. Резиденты ОЭЗ, создающие новые рабочие места после 1 января 2018-го, перечисляют в фонды пенсионного, медицинского и социального страхования всего 7,6 процента от зарплаты своих сотрудников вместо 30 процентов.

- Сейчас возникли определенные проблемы, связанные с новыми пошлинами на китайскую продукцию со стороны США, - пояснил глава недавно созданного калининградского предприятия Валерий Данилов. - Поэтому мы хотим перевезти производство верхней одежды и зимней обуви из Китая в Калининградскую область. Упор буден сделан на экспорт.

На проектную мощность калининградское предприятие планирует выйти через два года. По словам Валерия Данилова, основной причиной, по которой из всех российских регионов выбор пал на Калининградскую область, стали льготы ОЭЗ. Кроме того, инвестора привлекло географическое положение региона, удобное с точки зрения наладки экспортных логистических каналов. А также выгодные условия размещения производства в индустриальном парке "Храброво". Начальная стоимость аренды одного гектара составляет 160-180 тысяч рублей в год, цена земельного участка при дальнейшей покупке - от 2,9 миллиона рублей за гектар.