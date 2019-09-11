Путин обещал более эффективную поддержку туристической отрасли

Президент записал видеообращение к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации - впервые она проходит в России.

"Способствуя развитию туризма, вы помогаете укреплять гуманитарные и экономические связи между государствами, открывать новые возможности для общения и дружбы между гражданами разных стран", - подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства назвал символичным, что местом проведения сессии Генассамблеи стал Санкт-Петербург - "город, в который стремятся приехать люди со всего света". "Он, как и вся наша страна, всегда широко и радушно принимает гостей, по праву принадлежит к самым красивым и гостеприимным туристическим столицам мира. Здесь исторически переплелись многие культуры и эпохи, жанры и направления искусства", - констатировал Путин.

Президент отметил огромный туристический потенциал России, природную красоту регионов, культурное многообразие. "Для нас важно многократно усилить социально-экономическую отдачу от туризма. Это и налоговые поступления, и новые рабочие места, развитие образования и предпринимательства, решение экологических, инфраструктурных вопросов", - перечислил он.

В Россию только за последние пять лет приехали свыше 125 млн иностранных туристов. "Это результат нашей последовательной работы по развитию туриндустрии", - отметил глава государства. "И конечно, важную роль здесь сыграли крупнейшие международные мероприятия: зимние Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, Фестиваль молодежи и студентов, студенческие универсиады", - считает он. "Вы знаете, что все они прошли на самом высоком уровне, оставили у наших гостей прекрасные впечатления о России как об открытой, приветливой, дружелюбной, современной и комфортной стране", - заявил Путин.

Президент обещал еще более эффективно оказывать туротрасли господдержку, укреплять конкурентоспособность туристического рынка, внедрять самые передовые сервисы, "созвучные прорывной технологической "цифровой" эпохе". "Так, в России в числе первых активно внедряются электронные визы, оформить которые можно дистанционно, быстро и без лишних формальностей", - привел он пример.

"Мы открыты для обмена интересными идеями и предложениями, готовы и стремимся к взаимовыгодному сотрудничеству", - заверил глава государства. "Рассчитываем, что вы поддержите заявку России на проведение Всемирного дня туризма в 2022 году, а также открытие у нас Международного центра туризма под эгидой Всемирной туристской организации", - заключил он.