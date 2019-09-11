В Вологодской области полным ходом идет реализация региональной программы льготного ипотечного кредитования. Заявки на участие в ней подали более 360 семей.

Областные власти обязуются компенсировать три процента от действующей ипотечной ставки. Эта программа официально действует в регионе с февраля этого года, а с августа ее условия расширились. По словам начальника департамента строительства Вологодской области Дмитрия Буслаева, льготные кредиты теперь доступны для тех, у кого родился ребенок после 1 января 2018 года.

Есть еще новшество. Льготные ипотечные кредиты могут получить семьи, в которых супруги младше 36 лет, а также многодетные семьи вне зависимости от даты рождения детей. Областная казна предусмотрела на эти траты только в нынешнем году 51 миллион рублей.

Кроме того, в августе была снижена ставка льготного ипотечного кредитования: минимальная - с 7,5 до 6,5 процента, максимальная - с 8,75 до 8 процентов. Семьи вправе обратиться как за льготной ипотекой на приобретение жилья в новых или строящихся домах, так и за рефинансированием взятого ранее кредита.

К настоящему времени одобрены тридцать заявок.

Региональная программа ипотечного льготного кредитования рассчитана до 31 декабря 2022 года.