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11.09.2019 17:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Минус три процента

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 203(7961)
В Вологодской области полным ходом идет реализация региональной программы льготного ипотечного кредитования. Заявки на участие в ней подали более 360 семей.

Областные власти обязуются компенсировать три процента от действующей ипотечной ставки. Эта программа официально действует в регионе с февраля этого года, а с августа ее условия расширились. По словам начальника департамента строительства Вологодской области Дмитрия Буслаева, льготные кредиты теперь доступны для тех, у кого родился ребенок после 1 января 2018 года.

Фото: Pixabay
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Есть еще новшество. Льготные ипотечные кредиты могут получить семьи, в которых супруги младше 36 лет, а также многодетные семьи вне зависимости от даты рождения детей. Областная казна предусмотрела на эти траты только в нынешнем году 51 миллион рублей.

Кроме того, в августе была снижена ставка льготного ипотечного кредитования: минимальная - с 7,5 до 6,5 процента, максимальная - с 8,75 до 8 процентов. Семьи вправе обратиться как за льготной ипотекой на приобретение жилья в новых или строящихся домах, так и за рефинансированием взятого ранее кредита.

К настоящему времени одобрены тридцать заявок.

Региональная программа ипотечного льготного кредитования рассчитана до 31 декабря 2022 года.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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