В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете

В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете. По предварительным данным, неизвестные сожгли санитарный объект вместе с человеком, который находился внутри.

Сообщение о том, что в сгоревшем биотуалете обнаружено тело, поступило в правоохранительные органы сегодня, 11 сентября. Инцидент произошел на одной из строительных площадок по улице Павлика Морозова, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Поскольку обстановка на месте происшествия свидетельствовала о насильственном характере смерти мужчины, следственный отдел по Московскому району города Калининграда возбудил уголовное дело по статье "убийство". Сейчас на месте происшествия работают эксперты. Личность погибшего пока установить не удалось.

Всех, кто располагает информацией об обстоятельствах преступления, просят позвонить в следственное управление СКР по телефонам 84012305765 и 84012672417. Следователи гарантируют конфиденциальность.