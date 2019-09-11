В Карелии на девочку упали футбольные ворота

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по факту получения травмы 12-летней девочкой. Дело возбудили по статье 293 УК РФ - халатность, сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло в городе Беломорске. Во время урока физкультуры девочка подошла к металлическим футбольным воротам и повисла на них. Ворота не выдержали ее веса, упали и придавили школьницу. Девочку доставили в больницу. Угрозы ее жизни сейчас нет.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства и причины чрезвычайного происшествия, а также устанавливаются виновные.