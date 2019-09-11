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11.09.2019 16:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Решение по ландшафту

В Колпино открыли самый большой парк
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 202(7960)
На полуострове Колпинского парка завершен ремонт. Сейчас у жителей этого отдаленного района появилось новое общественное пространство.

Первый этап ремонта парка начался еще в прошлом году. Планировалось, что второй и третий этапы будут реализованы в отдаленном будущем, но выделение дополнительных средств в 2019 году позволило быстро провести работы на всей территории. К сегодняшнему дню часть парка, расположенная на полуострове, готова. Окончательные работы на острове Чухонка завершатся до конца сентября.

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Жители Колпина знают: долгое время южная часть полуострова представляла собой запущенную и заболоченную территорию, совершенно не приспособленную для отдыха. И хотя другие участки парка были более обжитыми, они тоже нуждались в реновации.

В результате переустройства на площади в 14 гектаров появилось современное общественное пространство, интересное для горожан разных возрастов в любое время года.

В парке сделан хороший водоотвод с дорожек и площадок, подчеркнут существующий рельеф. Завершается ремонт пешеходного Малого Чухонского моста между островом и полуостровом. Русло протоки в створе Малого Чухонского моста укреплено специальными конструкциями. Для удобства организован дополнительный вход в парк и со стороны Заводского проспекта.

Ландшафтные решения разрабатывались с учетом пожеланий жителей. В результате все пространство удалось разделить таким образом, чтобы оно могло выполнять контрастные функции: здесь есть зоны для тихого отдыха, зоны для игр и спорта.

Окончательные работы на острове Чухонка завершатся до конца сентября

В самых живописных местах вдоль Ижорского пруда установлены беседки с навесами. Создана игровая площадка с мягким покрытием для детей младшего возраста. Открыты площадки для игры в волейбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, а также поле для мини-футбола с искусственной травой, открыт и гимнастический комплекс.

Фото: Анна Юркова/РГ
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Кроме того, в южной части парка сделана "Поляна фестивалей" для проведения праздников и концертов на свежем воздухе. А вокруг всего парка проложена кольцевая многофункциональная дорожка для велосипедистов, лыжников и роллеров: важно, что она не имеет уклонов, так что спортивные прогулки здесь будут по силам каждому посетителю. А за счет интересной пейзажной планировки и открывающихся видов водного пространства маршрут никогда не покажется скучным или утомительным.

Специалисты отмечают и тот факт, что деревья ценных пород, имеющиеся в этом парке, были сохранены и подлечены. Сделаны качественные газоны. Также здесь дополнительно высажено 157 деревьев и более 700 кустарников. В подходящие агротехнические сроки к ним добавят 300 хвойных растений, сохраняющих декоративность круглый год, и 350 лиственных деревьев, привычных к влажной почве на этой территории.

Несмотря на особенности рельефа, все парковые дорожки устроены так, что не имеют перепадов высот, ступеней и бордюров. Нет и тупиковых участков, все дорожки имеют сквозной проход. Все это минимизирует усилия горожан с ограниченными возможностями при переходах к разным парковым зонам.

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