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11.09.2019 17:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти пенсионерки распилили качели на глазах у детей

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В деревне Бегуницы Волосовского района Ленинградской области две дамы пенсионного возраста ножовками распилили детские качели. Все происходило на глазах у детей, которые просили женщин оставить им качели для игр. Но дамы были непреклонны: детские игры во дворе казались им слишком шумными.

Фото: iStock
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Видеозапись с распиливанием качелей мгновенно облетела социальные сети. На кадрах видно, как женщины уверенно распиливают качели и утверждают: дети шумят специально, чтобы помешать покою пожилых жителей деревни.

На видео слышны и детские голоса, мальчишки и девчонки утверждают: они просто играли.

Член совета депутатов деревни Бегуницы Галина Бугорская сообщила "РГ", что местные парламентарии и сотрудники администрации сейчас выясняют все обстоятельства.

- Вначале женщины хотели просто снять качели, у них не получилось. Тогда они решили их распилить. Насколько я поняла, недовольство женщин вызывало то, что качели скрипели. Но ни к нам в совет депутатов, ни в администрацию женщины не обращались. Жалоб на то, что дети мешают спать пожилым людям тоже не было. Думаю, если бы поступило обращение, то, конечно бы разобрались и все исправили. Если качели скрепят, то смазали бы их, если дети шумят, то с родителями бы поговорили. А вот так, конечно, как на видео, не следовало делать, - говорит Бугорская.

Галина Бугорская уже много лет работает директором в местной школе, крики ребятни она слышит каждую перемену.

Бугорская утверждает: детских площадок в деревне достаточно, поэтому лишившиеся качелей малыши могут без проблем найти себе другое место для игр. А вот пенсионерок, которые устроили качелям экзекуцию, она не понимает.

- Район, где все произошло, это новые дома. Сюда переселяли жителей из соседних деревень, которые обитали в ветхих домах. Сейчас их условия, естественно, комфортнее, чем были раньше, зачем эти женщины так ребят с качелями обидели, я не знаю, - говорит депутат.

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