В Мурманске на базе интеллект-центра на улице Шабалина открылась первая в России модельная библиотека в рамках нацпроекта "Культура".

На библиотеку в привычном понимании теперь она мало похожа. Здесь несколько функциональных зон: лекционный зал, выставочная и справочная зоны, чилаут для общения и работы с ресурсами, зона коворкинга, зал выдачи литературы. Кроме того, есть пространство для социальной адаптации и реабилитации с творческими мастерскими. Библиотека оснащена проектором, шлемом виртуальной реальности, графическими планшетами, мультстудией, экшен-видеокамерами, аудиосистемой, световым столом для рисования песком и акваанимации, экосенсорным столом.

- Современные библиотеки уже почти не работают как книгохранилища и пункты выдачи книг, - отметил министр культуры РФ Владимир Мединский, присутствовавший на открытии. - Несколько лет назад мы разработали так называемую модель библиотеки нового типа - "третий дом", интеллектуальный клуб, куда бы приходили люди после работы или школы.

Тем временем

Помимо мурманской библиотеки, в рамках нацпроекта "Культура" в Апатитах открылся виртуальный концертный зал, подключенный к единой федеральной базе концертов и Московской филармонии. Здесь можно будет в отличном качестве посмотреть любой из огромного множества концертов и спектаклей, проходящих в России, - как в записи, так и в режиме реального времени.