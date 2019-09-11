В Петербурге поставят рекорд по стоянию на гвоздях

Группа инициативных петербуржцев 19 октября планирует побить рекорд России по стоянию на гвоздях. Порядка двухсот спортсменов планируют простоять на досках с гвоздями 1 час 11 минут 11 секунд.

Как сообщила "РГ" одна из участниц акции Гала Дмитриева, представители "Книги рекордов России" подтвердили свое участие в фиксации достижения, сейчас ведутся переговоры с площадкой, где будет происходит стояние на гвоздях. Среди рассматриваемых вариантов стадион на Крестовском острове, а также пространство "Новая Голландия".

Несколько лет назад в Петербурге уже был установлен рекорд по стоянию на гвоздях. Тогда 60 человек простояли на такой поверхности ровно час. Сейчас на участие в рекорде заявилось порядка двух сотен любителей йоги со всего города.

Спортсмены активно готовятся к рекорду, по выходным они собираются на различных городских площадках и стоят на гвоздях по несколько минут.