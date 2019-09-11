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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Все флаги - в гости

В Петербурге проходит ассамблея Всемирной туристической организации
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(7962)
В четверг в Санкт-Петербурге продолжится обсуждение наиболее актуальных вопросов развития мировой индустрии путешествий. Город на Неве принимает делегатов 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации (UNWTO), в этом году в ней участвуют более 1500 делегатов из 158 стран.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Выбор площадки для проведения форума отнюдь не случаен. Согласно официальной информации, уже три года Санкт-Петербург становится ведущим мировым культурным направлением по версии главной туристической премии мира World Travel Awards, а в 2019 году признан лучшим городским направлением Европы.

Фото: РИА Новости
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- Россия впервые принимает у себя мероприятие ООН такого масштаба, и я хочу отметить, что мы очень довольны выбором Санкт-Петербурга в качестве площадки, - отметил директор по коммуникациям ЮНВТО Марсело Риси. - Город нас прекрасно встретил, и все организовано на высоком уровне.

В деловой повестке - полтора десятка мероприятий, посвященных глобальным проблемам туристической индустрии. А вторник - день открытия Генеральной ассамблеи во многом был посвящен вопросам доступности путешествий.

В повестке форума - полтора десятка мероприятий по проблемам туриндустрии

- Сегодня на каждом из вас лежит серьезнейшая миссия продвижения туризма как способа гуманитарного и общественного мирового развития, - обратилась к делегатам 23-й сессии UNWTO зампред правительства РФ Ольга Голодец. - Мы для себя ставим основной задачей увеличение доступности для младшего поколения, для детей, студентов, школьников. Появление гуманитарных связей являться основной платформой для взаимопонимания и сотрудничества в мире.

В самое ближайшее время в России будет утверждена новая Стратегии развития туризма, рассчитанная до 2035 года, сообщила также вице-премьер и обозначила ее как "новый импульс развития туризма в России".

Кстати

В эти дни в Северной столице работает комиссия УЕФА, которая инспектирует ход подготовки города к чемпионату Европы по футболу-2020. Матчи состоятся в Петербурге, однако фан-зоны для болельщиков планируется организовать и в других городах страны, сообщила Ольга Голодец. Кроме того, состоится всероссийский конкурс, по результатам которого 200 юных поклонников футбола смогут попасть на матчи Евро-2020 и встретиться со своими кумирами.

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