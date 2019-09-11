В Петербурге пройдет заседание совета по промбезопасности стран СНГ

Всего в проект повестки дня экспертов внесено пятнадцать вопросов. Им предстоит проанализировать итоги работы и реализации решений Межгоссовета за истекшие два года, обсудить изменения в законодательстве стран СНГ в области регулирования промышленной безопасности, уделив особое внимание объектам трубопроводного транспорта.

Кроме того, для рассмотрения в городе на Неве подготовлены и вопросы, касающиеся методологии организации госнадзора, опыта работы национальных структур в части обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, профессиональной деятельности молодых специалистов и аттестации экспертов.

Участие заседания подведут итоги реализации проекта технического содействия "Укрепление промышленной безопасности в странах Центральной Азии посредством имплементации и присоединения к Конвенции ЕЭК ООН "О трансграничном воздействии промышленных аварий", рассмотрят вопросы двустороннего и международного сотрудничества, обеспечения длительной безопасности ликвидированных нефтяных и газовых скважин.

В Исполкоме СНГ напомнили, что в межгосударственный совет по промышленной безопасности, который был создан 18 лет назад, входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана. Совет отвечает за создание общих принципов и процедур взаимного признания разрешений на применение технических устройств на опасных производственных объектах, согласование принципов взаимного признания лицензий на виды деятельности в этой области. Уже проведены сопоставительные анализы нормативно-правового регулирования промышленной безопасности в области надзора за подъемными сооружениями и оборудованием, работающим под избыточным давлением.

Для расширения информационного взаимодействия создан отраслевой сайт совета, который обеспечивает информационный обмен по различным вопросам контрольно-надзорной деятельности.