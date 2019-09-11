В Петербурге ранее судимый мужчина выстрелил жене в голову

В Петербурге полиция задержала гражданина, который выстрелил жене в голову. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Как рассказали в главке, пострадавшая женщина обратилась в травмпункт самостоятельно. С огнестрельным ранением головы в состоянии средней степени тяжести она госпитализирована в одну из городских больниц.

- Со слов женщины, 9 сентября около 23.30 по месту жительства произвел выстрел муж, - сообщили в управлении. - В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в своей квартире на проспекте Ветеранов задержан ранее неоднократный судимый гражданин 1975 года рождения, который полностью изобличен в совершении данного преступления.

В настоящее время подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.