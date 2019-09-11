В Петербурге зафиксирована рекордная для сентября температура

Северная столица побила все температурные рекорды, зафиксированные в истории метеонаблюдений в Санкт-Петербурге в первую декаду сентября. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главного синоптика Петербурга Александра Колесова, 10 сентября 2019 года воздух над городом прогрелся до +26,8 градусов. Жарче в Петербурге в этот день было только 136 лет назад, в 1883 году, когда температурные показатели составили +27,1 градуса.

Колесов отметил также, что, несмотря на рекорд, средняя температура первой декады сентября составила +17,6 градусов и это меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано +18 градусов.

В целом же, самая жаркая первая декада сентября наблюдалась в Ленинграде в 1938 году, когда средняя температура составила +19,8 градусов. В любом случае, нынешнее начало сентября вошло в самую "горячую" пятерку за все время наблюдений.