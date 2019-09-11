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11.09.2019 16:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Здесь жили и умерли...

В Петербурге отметили День памяти жертв блокады Ленинграда
Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 203(7961)
8 сентября - трагичная для петербуржцев дата, день начала блокады Ленинграда, унесшей многие сотни тысяч жизней.
Фото: Наталья Онищенко Фото: Наталья Онищенко
Фото: Наталья Онищенко

В этот день в память о подвиге блокадников звучат стихи Ольги Берггольц и музыка Дмитрия Шостаковича, люди несут цветы на Пискаревское кладбище. Но главное и самое эмоционально сильное событие - акция "Блокада. Имена". Сменяя друг друга у микрофона, люди читают бесконечно длинный список погибших: "Конашенок Василий Васильевич, родился в 1905 году, умер в марте 1942-го, похоронен на Пискаревском кладбище. Веселова Нина Ивановна, родилась в 1941 году, умерла в апреле 1942-го, захоронение неизвестно..." Просто имена и даты жизни. Очень много имен. В этом году акция проходила на 56 площадках: в музеях, школах, библиотеках, скверах, просто на улицах. К открытому поминовению мог присоединиться каждый. Одни зачитывали имена из официального списка, другие приходили со своим перечнем погибших - такой есть практически в каждой ленинградской семье.

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- За конкретными фамилиями с конкретными адресами вставали судьбы. Список был огромный, и становилось понятно, что люди умирали целыми семьями, целыми подъездами, - делится впечатлениями участница акции актриса Алла Еминцева. - Рождалась переполняющая душу благодарность, сострадание к умершим детям, старикам, моим ровесникам, охватывал леденящий страх войны. И еще возникла какая-то незримая связь с тем временем и теми погибшими людьми. Это очень сложно описать. Это можно только почувствовать.

Одного дня не хватает, чтобы поименно назвать каждого, кто не пережил блокаду. Но эти имена остаются в постоянно пополняющихся базах. Накануне нынешнего дня скорби волонтеры движения "День памяти жертв блокады" запустили мобильное приложение "Блокада. Имена". Оно показывает на карте современного города адреса и личные данные ленинградцев, погибших в годы блокады.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
В Петербурге вспоминают жертв блокады

На экране смартфона прикасаемся к дому по адресу: 2-я Советская улица, 27, где находится редакция "Российской газеты" - и программа выдает список тех, кто здесь жил, боролся с холодом и голодом, но не дождался освобождения. 317 имен. 317 погибших только в одной пятиэтажке. И так - по каждому дому в историческом центре города. Это действительно впечатляет.

- Огромные списки жертв блокады довольно безличны, особенно если в них нет родных тебе людей. Наверное, глядя на них я подумал, как трагедия сотен тысяч превращается в статистику, в отчет о потерях, что ли, а ведь эти люди - мои соседи, они жили в тех же домах, тех же квартирах. Приложение - попытка увидеть и ощутить это соседство, - рассказывает разработчик Алексей Подласов.

В приложении доступен поиск как по адресу, так и по имени. Со временем авторы проекта рассчитывают сделать базу интерактивной, позволив пользователям вносить в нее сведения о своих погибших родственниках.

Справка "РГ"

Считается, что наиболее полной базой адресов и имен погибших в блокадном Ленинграде располагает проект "Возвращенные имена. Книги памяти России". В этом списке 842 060 человек. В то же время, по разным данным, за время блокады в городе погибло до полутора миллионов человек.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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