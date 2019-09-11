В Поморье кипит работа над документальным фильмом о легендарной Соловецкой школе юнг. Уже отсняты основные сцены в Архангельске и его окрестностях, недавно завершились натурные съемки на Соловках.

Фильм основан на воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной, которые прошли уникальную школу. Роли 14-16-летних юнгашей того времени исполняют воспитанники Архангельского морского кадетского корпуса имени адмирала Николая Кузнецова.

Именно он, будучи наркомом ВМФ, 25 мая 1942-го подписал указ о создании школы юнг Северного флота. В разгар войны стране требовались асы морского боя. Готовили их только на Соловецких островах. После одиннадцати месяцев учебы мальчишек уже отправляли на боевые корабли. Из 4100 флотских специалистов, подготовленных школой за три года, более тысячи погибли в боях, то есть каждый четвертый.

Соловецкие юнгаши уже становились героями книг и фильмов. Новый проект примечателен тем, что над ним работает творческая команда Архангельской области, а результат можно будет использовать как исторический видеоурок для школьников и студентов. Он станет второй частью цикла "Телевизионная книга памяти", первый фильм которого рассказывал о жизни Архангельска в военные годы.

- После этого мы решили воссоздать события, связанные с Соловецкой школой юнг. Одно дело, когда учитель рассказывает об этом ребятам у доски. И совсем другое, когда они смогут увидеть на экране, как все происходило. Ведь для юного поколения с его увлечением гаджетами изображение очень важно. Это будет документальный фильм с элементами игрового кино, 3D-реконструкцией и компьютерной графикой, - рассказывает автор проекта Александр Антонов.

По его признанию, на выбор темы во многом повлияли ветераны-юнгаши, которых с каждым годом остается все меньше. В фильм войдут "синхроны" их воспоминаний, записанные в разных городах страны. А единственный участник тех событий из поселка Соловецкий - Николай Донцов - смог поучаствовать в съемках финальной сцены фильма. После всех дублей его окружили кадеты и юные воспитанники современной летней Соловецкой школы, которые также исполнили роли юнг. Каждый хотел пожать ветерану руку, сфотографироваться с ним, поговорить.

На съемках многое было "взаправду". Мальчишки военных лет сами рыли землянки и обустраивали школу в старых монастырских помещениях. Сегодняшним кадетам тоже дали лопаты и сказали: "Ройте землю, вкапывайте бревна, а мы вас будем снимать". Жалоб на тяжкий актерский труд не поступало.

- Кадеты - ребята подготовленные, с ними и строевые элементы снимать проще, - признаются создатели фильма. - Но, как и многие, они представляли себе съемки иначе, чем это происходит на самом деле. Мальчишки не думали, что ради одного действия в кадре нужно снимать много дублей.

Всего в создании фильма так или иначе поучаствовали около ста ребят, у которых теперь наверняка будет свое представление о жизни героических сверстников.

В ленте появится знаменитая "полуторка" - советский грузовик 1930-х годов. Его воссоздал архангельский умелец. А образец формы юнгашей взяли в доме костюма и реквизита на "Мосфильме": белые бушлат и брюки, синий матросский воротник и бескозырка с бантом, за которую их прозвали "мальчики с бантиками". Именно так называется повесть одного из самых известных выпускников соловецкой школы - писателя Валентина Пикуля. Она легла в основу кинокартины 1973 года "Юнга Северного флота".

- Возможно, в нашем фильме будут какие-то отсылки к произведению Пикуля, но достаточно условные, - поясняет Александр Антонов. - Есть много потрясающих историй о соловецких юнгах, однако мы ограничены временем. Чтобы фильм можно было показывать на уроках, он должен длиться не дольше 35 минут. Но мы обязательно включим в него историю юнги Саши Ковалева, который закрыл собой пробоину и спас свой корабль от гибели. Он умер от ран 9 мая 1944-го - ровно за год до Победы.

Сейчас творческая команда готовится снимать сцену с адмиралом Николаем Кузнецовым. Для этого в Архангельске идут поиски помещения, достойного стать кабинетом наркома ВМФ СССР, и актера с подходящей фактурой.

Фильм снимается на средства президентского гранта при поддержке правительства Поморья. Работа над телевизионным уроком истории завершится в ноябре.

Справка "РГ"

Соловецкая школа юнг стала самой молодой по возрасту личного состава воинской частью в Европе за годы Второй мировой войны. В школе готовили рулевых, радистов, сигнальщиков, торпедистов, мотористов и боцманов для всех флотов страны. За мужество и отвагу сотни соловецких юнг награждены орденами и медалями, шестеро стали Героями Советского Союза, двенадцать - адмиралами.