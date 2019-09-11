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11.09.2019 14:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Экскурсии по парадным

Жильцы исторических зданий начали брать деньги с туристов
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 202(7960)
Жители дома N 14 по улице Ломоносова, который известен краеведам как Дом Елисеева, стали брать по 100 рублей с каждого, кто решил посмотреть их парадное. Все полученные средства планируется направлять на общедомовые нужды. В ближайшее время собирать деньги за вход планируют и жильцы дома N 64 по набережной реки Фонтанки.

Плату за вход в парадное в Доме Елисеева хотели ввести еще несколько лет назад. Дело в том, что в этот дом регулярно ходят туристы. Причем речь идет не об одном-двух фанатах петербургской архитектуры - в парадное несколько раз в день водят полноценные группы по десять-двадцать человек. В народе это парадное называют "ромашкой".

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- Экскурсии по парадным - это давно сложившийся и не совсем легальный бизнес, - говорит член правления совета объединения многоквартирных домов Петербурга Андрей Китаев. - Некие юноши и девушки называют себя гидами, собирают группы туристов, берут с них деньги и ведут их по парадным.

В Дом Елисеева группы водят в первую очередь. Здание было построено в 1891 году по проекту архитектора Гавриила Барановского в стиле эклектика. Сейчас дом имеет статус памятника культурного наследия федерального значения. Здесь сохранились дореволюционный лифт с кованой решеткой, винтовая лестница, балюстрада на последнем этаже.

Многие элементы были утрачены, причем не в годы революции и блокады, а совсем недавно, когда "ромашка" стала туристским объектом. Группы посетителей ломали лепнину (случайно или намеренно, сейчас уж не установить), постепенно из парадной пропали балясины. В попытках остановить "паломничество" жильцы устанавливали кодовые замки и домофоны, но эти устройства регулярно ломали. За порядком стала следить консьержка, но и она не могла сдержать поток туристов - крепкие ребята просто заводили группу в парадную и бросали через плечо: "Нам только посмотреть".

На собранные средства собираются восстановить утраченные витражи, отреставрировать камин и заменить балясины

Несколько месяцев назад люди не выдержали. Они провели общее собрание жильцов многоквартирного дома, на котором приняли решение собирать деньги за вход. Естественно, от платы освобождаются те, кто идет в гости к жильцам. Сама оплата официальная, через кассовый аппарат, каждому туристу выдают чек.

На собранные средства жильцы собираются восстановить утраченные витражи, отреставрировать камин и заменить балясины. За этими планами внимательно следят в городском комитете по использованию и охране памятников, ведь сам Дом Елисеева имеет охранный статус.

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В доме N 65 по Лиговскому проспекту вот уже второй год берут деньги за посещение крыши, правда, не с туристов, а с предпринимателей, которые организовали здесь единственные в городе легальные экскурсии по крышам с соблюдением всех требований безопасности. Всем туристам перед подъемом дают каски и проводят инструктаж. Выход на крышу в то время, пока там не проводится экскурсий, находится на замке.

Правда, пока сбор денег за посещение парадных и крыш в Петербурге единичен. В основном туристов водят без всякого согласования с жильцами, но не исключено, что пример Дома Елисеева станет заразительным.

- Еще несколько лет назад нам казалось диковинным, когда жильцы брали деньги за размещение на стене своего дома рекламного баннера. Сейчас это норма, - говорит Андрей Китаев. - Посещение парадных и крыш юридически может оформляться точно так же, ведь туристы пользуются общедомовым имуществом и жильцы дома имеют полное право им распоряжаться, они могут как полностью закрыть парадное или крышу, так и ввести плату. Другой момент, что это все надо официально оформить, а у нас пока главная проблема в том, что жильцы, хоть и недовольны, но на общие собрания не приходят, поэтому ситуация и не меняется.

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