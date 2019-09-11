Жильцы исторических зданий начали брать деньги с туристов

Плату за вход в парадное в Доме Елисеева хотели ввести еще несколько лет назад. Дело в том, что в этот дом регулярно ходят туристы. Причем речь идет не об одном-двух фанатах петербургской архитектуры - в парадное несколько раз в день водят полноценные группы по десять-двадцать человек. В народе это парадное называют "ромашкой".
- Экскурсии по парадным - это давно сложившийся и не совсем легальный бизнес, - говорит член правления совета объединения многоквартирных домов Петербурга Андрей Китаев. - Некие юноши и девушки называют себя гидами, собирают группы туристов, берут с них деньги и ведут их по парадным.
В Дом Елисеева группы водят в первую очередь. Здание было построено в 1891 году по проекту архитектора Гавриила Барановского в стиле эклектика. Сейчас дом имеет статус памятника культурного наследия федерального значения. Здесь сохранились дореволюционный лифт с кованой решеткой, винтовая лестница, балюстрада на последнем этаже.
Многие элементы были утрачены, причем не в годы революции и блокады, а совсем недавно, когда "ромашка" стала туристским объектом. Группы посетителей ломали лепнину (случайно или намеренно, сейчас уж не установить), постепенно из парадной пропали балясины. В попытках остановить "паломничество" жильцы устанавливали кодовые замки и домофоны, но эти устройства регулярно ломали. За порядком стала следить консьержка, но и она не могла сдержать поток туристов - крепкие ребята просто заводили группу в парадную и бросали через плечо: "Нам только посмотреть".
Несколько месяцев назад люди не выдержали. Они провели общее собрание жильцов многоквартирного дома, на котором приняли решение собирать деньги за вход. Естественно, от платы освобождаются те, кто идет в гости к жильцам. Сама оплата официальная, через кассовый аппарат, каждому туристу выдают чек.
На собранные средства жильцы собираются восстановить утраченные витражи, отреставрировать камин и заменить балясины. За этими планами внимательно следят в городском комитете по использованию и охране памятников, ведь сам Дом Елисеева имеет охранный статус.
В доме N 65 по Лиговскому проспекту вот уже второй год берут деньги за посещение крыши, правда, не с туристов, а с предпринимателей, которые организовали здесь единственные в городе легальные экскурсии по крышам с соблюдением всех требований безопасности. Всем туристам перед подъемом дают каски и проводят инструктаж. Выход на крышу в то время, пока там не проводится экскурсий, находится на замке.
Правда, пока сбор денег за посещение парадных и крыш в Петербурге единичен. В основном туристов водят без всякого согласования с жильцами, но не исключено, что пример Дома Елисеева станет заразительным.
- Еще несколько лет назад нам казалось диковинным, когда жильцы брали деньги за размещение на стене своего дома рекламного баннера. Сейчас это норма, - говорит Андрей Китаев. - Посещение парадных и крыш юридически может оформляться точно так же, ведь туристы пользуются общедомовым имуществом и жильцы дома имеют полное право им распоряжаться, они могут как полностью закрыть парадное или крышу, так и ввести плату. Другой момент, что это все надо официально оформить, а у нас пока главная проблема в том, что жильцы, хоть и недовольны, но на общие собрания не приходят, поэтому ситуация и не меняется.