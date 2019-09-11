Что мешает межеванию земель крымских садовых кооперативов

После возвращения полуострова в состав России многие садовые кооперативы так и не смогли провести межевание своих земель, а владельцы конкретных наделов - оформить их в собственность, получить соответствующие права и воспользоваться механизмом "дачной амнистии".

Правовой вакуум спровоцировал земельные войны между отдельными садоводами. Подобная ситуация сложилась в крупнейшем садовом кооперативе "Союз" села Приятное свидание Бахчисарайского района. С осени прошлого года ситуация в нем находится на личном контроле главы республики и районной администрации. Чем заслужили такое внимание бахчисарайские садоводы, узнавал корреспондент "РГ".

Где наши деньги?

Лиля Караева вернулась в родной Крым из депортации в 2005 году и купила участок земли в том самом садовом кооперативе "Союз", что рядом с селом Приятное Свидание Бахчисарайского района. На членской книжке рядом с именем старого владельца дописали ее фамилию. Выстроила дом, платила все взносы, а через некоторое время узнала, что ни дом, ни участок ей не принадлежат.

- В 2015 году появляется некий "зять первого собственника", которому чудным образом кооператив выдает книжку садовода. Это было сделано неправомерно, непонятно, на каких основаниях, - рассказал "РГ" адвокат семьи Караевых Максим Ермаков. - Чтобы ему выдали эту книжку, он должен был обратиться в суд, установить факт принятия наследства, включить это имущество в наследственную массу, так как оно фактически не вошло туда.

Адвокат уверен, что такие трансформации в садовом кооперативе стали возможны только в результате махинаций с участками. Но пока это не доказано, суд по своей апелляции Лиля Караева проиграла. 84-летняя женщина, ее дочь и маленькая внучка должны освободить единственное жилье. Родственников у них нет, так что выселяться придется на улицу.

- До 1 июля я должна была освободить дом, - плачет женщина. - Не знаю, что нам делать, живем на чемоданах.

Этот эпизод не единственный в садовом товариществе "Союз", утверждают члены кооператива. В судебных тяжбах, по их данным, находятся еще восемь собственников участков. Этот и другие случаи самоуправства, как считают активисты "Союза", вынудили их обратиться за помощью в "РГ". Осенью прошлого года союзовцы узнали, что у их кооператива более 10 миллионов рублей долга за электроэнергию и воду.

- Мы были в шоке, о долгах услышали только на совещании в администрации района, - рассказала активистка Ольга Горелик. - За подключение каждого нового члена кооператива к водопроводу и электросетям председатель Наталья Констынченко берет 20 тысяч рублей. За эти деньги можно было поменять трубы, но мы ни разу не видели отчета об их расходовании.

За пять лет, негодуют активисты, их садовый массив ни на метр не приблизился к оформлению проекта межевания, без которого невозможна "дачная амнистия". Возмущенные люди пытались самостоятельно оформить межевание участков, ничего не вышло. Подписи членов кооператива на общем собрании были подделаны, утверждают садоводы, и по этим фальсифицированным документам садовое товарищество перерегистрировали в садовый потребительский кооператив. Теперь люди опасаются, что председатель сможет брать кредиты от их имени. Союзовцы жаловались в правоохранительные органы, но там им ответили - состава преступления нет. Теперь они мечтают выйти из кооператива со своими участками и присоединиться к ближайшему селу, только бы не иметь больше дела с "Союзом".

Их меньшинство?

Прийти на встречу с недовольными членами кооператива и журналистом председатель СПК "Союз" Наталья Констынченко не смогла, сославшись на "запланированную в этот день работу". О жалобах в ее адрес председатель знает давно, но таких людей, по ее словам, меньшинство, и большая часть членов кооператива поддерживает ее деятельность..

- Я была в Следственном комитете, в прокуратуре, у меня проверяли квитанции, все поступления. У меня уже сердце не выдерживает этих встреч и обсуждений. Вместо того чтобы работать, я должна давать интервью, - рассказала "РГ" председатель кооператива. - Цивилизованным путем эта кучка людей снять меня не может, потому что общее собрание меня поддерживает.

Обвинения и упреки в свой адрес Наталья считает несправедливыми и необоснованными. Например, задолженность по воде образовалась из-за того, что в кооперативе старые изношенные трубы, проложенные еще в 1989 году.

- Водоканал высылал группу, которая проверяла трубы - через каждые пять метров утечка, - рассказала Констынченко. - У нас три общих счетчика-водомера, фиксирующие все потребление воды. И у каждого индивидуальный счетчик. Из-за утечек возникают расхождения в показаниях. Только с января, когда водоканал делал сверку, долг увеличился на 1,3 миллиона рублей.

Выход один - менять трубы во всем кооперативе и передать их на баланс водоканала. Вот электрические сети и два трансформатора на территории "Союза" в сентябре примет в управление местная РЭС, заверила председатель. Над проектом межевого плана работа идет с декабря 2017 года.

- Бесплатно нам его никто не сделает. Один человек заплатил, второй не хочет платить, - говорит Констынченко. - Если вы поинтересуетесь, сколько по Крыму садовых товариществ получили проекты межевания, вам станет грустно. Очень мало получили. Проект нам возвращают на доработки, там разные проблемы.

Все деньги идут через расчетный счет. Куда прозрачней. Да, признает Наталья Констынченко, глава республики и его заместитель Дмитрий Полонский высказали ей много справедливых претензий, но это только лишь потому, что трем членам правления крайне сложно управлять кооперативом, в котором больше 600 человек.

Как правильно

В Крымском республиканском союзе садоводческих объединений "РГ" пояснили, что 5 мая 2014 года был принят 99-ФЗ об изменении организационно-правовой формы. Согласно норме закона, с 1 сентября 2014 года все садоводческие объединения регистрируются как садоводческие потребительские кооперативы.

- Принципиальной разницы между этими двумя организационными формами нет. И та, и другая не являются коммерческими. При этом председатель не может единолично взять кредит, оформив его на кооператив. Это возможно только по решению общего собрания, - пояснил глава союза Василий Дмитриенко.

Если садоводческое юридическое лицо имеет государственный акт на землю (а большинство их имеет), то проблем при утверждении межевого плана кооператива в министерстве имущественных и земельных отношений (МИЗО) Крыма, как правило, не возникает. В госакте указана площадь, которую занимает кооператив. Допускается превышение ее размера в пределах 10 процентов.

- Если, например, по плану у кооператива 50 гектаров, а фактически 55, МИЗО пропускает такие документы, - рассказал Василий Дмитриенко. - Если же превышение площади свыше 10 процентов, МИЗО рассматривает вопрос о том, пойти ли навстречу этому кооперативу или нет. Такие вопросы решаются с привлечением специалистов на комиссии, заседания которой проходят один раз в квартал.

Книжка члена кооператива не является официальным документом. Если кто-то вступает в объединение садоводов вместо выбывшего члена, он должен подать заявление в адрес правления кооператива, затем его кандидатуру рассматривает общее собрание. Только оно может принять или не принять нового члена. За этим следует замена личных данных во всех документах кооператива, в том числе в межевом плане. Межевание возможно лишь в рамках всего кооператива. Но если у садовода есть украинский госакт на землю либо решение исполкома российского образца, человек может индивидуально провести межевание исключительно своего участка.

- В общем межевании в обязательном порядке должны участвовать, в том числе финансово, члены кооператива, у которых есть только членская книжка, - сообщил заместитель председателя Крымского республиканского союза садоводческих объединений Владимир Куцевич. - Те, у кого есть госакт украинского образца или аналогичный российский документ, могут не участвовать в общем межевании. Никто не имеет права требовать с них средства на оформление межевания.

Наконец, что касается желания перейти из садового товарищества в состав сельского поселения, в республиканском союзе садоводческих объединений напомнили, что изменить границы любого населенного пункта на полуострове может только Государственный совет Республики Крым.