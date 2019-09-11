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11.09.2019 12:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Второй созыв

Как распределят места в парламентах Крыма
Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 203(7961)
Избирательная комиссия Крыма обнародовала предварительные итоги выборов депутатов Государственного совета республики второго созыва.
В выборах приняли участие 33,28 процента крымчан, включенных в списки избирателей. Фото: Илья Изотов/ РГ В выборах приняли участие 33,28 процента крымчан, включенных в списки избирателей. Фото: Илья Изотов/ РГ
В выборах приняли участие 33,28 процента крымчан, включенных в списки избирателей. Фото: Илья Изотов/ РГ

Явка на выборах в Госсовет РК составила 33,28 процента. По словам председателя комиссии Михаила Малышева, 60 депутатских мандатов получат представители "Единой России", 10 - ЛДПР, пять - КПРФ.

У "Единой России" подавляющее большинство за счет получения 54,75 процента голосов избирателей по партийным спискам и победы всех кандидатов, выставленных в 25 одномандатных округах.

Второе место у ЛДПР (16,84 процента), третье - у КПРФ (8,19). Остальные политические партии в крымский парламент не попали. Так, "Коммунистам России" и "Справедливой России" для преодоления 5-процентного барьера не хватило одного процента, "Партии пенсионеров" - около полутора, "Родине" - менее двух с половиной.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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- По итогам выборов "Единая Россия" получит 80 процентов мандатов в Госсовете РК, а также более 70 процентов в городских советах,- прокомментировал итоги выборов председатель парламента первого созыва Владимир Константинов. - Партия укрепила свое представительство в советах сельских поселений. Мы идем во власть с нашей региональной программой "От Крымской весны к крымской мечте". Во время встреч с избирателями партия собрала более 45 тысяч наказов, которые включены в нашу программу. Итоги работы крымского отделения "ЕР" подведем на партийной конференции 13 сентября.

На выборах в Законодательное собрание Севастополя общая явка составила 29,12 процента. "Единая Россия" набрала 38,5 процента голосов, КПРФ - 18,7, ЛДПР - 18,55, "Справедливая Россия" - 8,78, "Партия пенсионеров за социальную справедливость" - 6,87. С учетом результатов в одномандатных округах, где победили семь из восьми кандидатов "ЕР", правящая партия также сформирует большинство в ЗС - у нее 15 мандатов. У КПРФ и ЛДПР - по три места, у "Справедливой России" и "Партии пенсионеров" - по одному. Еще один мандат - у Вячеслава Горелова, который избрался в парламент в одномандатном округе от партии "Зеленые".

Комментарий

Наталья Киселева, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе:

- Низкая явка на выборах Госсовета - свидетельство как общих, так и местных тенденций. К общим следует отнести кризис представительной демократии в целом, а также тенденцию снижения уровня явки при снижении уровня выборов (от общенациональных к местным). Также на явку в Крыму повлияли пассивные протестные настроения, запрос на смену власти и слабость партийных отделений в регионе.

Фото: Илья Изотов/ РГ
"Единая Россия" заняла первое место на выборах в Госсовет Крыма

Победа кандидатов от "ЕР" в одномандатных округах - вполне прогнозируемое явление, так как именно голосование в одномандатных округах при смешанной избирательной системе позволяет партии власти сохранить свои лидирующие позиции. К этому можно добавить слабую известность большинства претендентов на мандаты.

В целом результаты выборов в Крыму еще раз доказали, что с избирателями надо работать все пять лет между выборами, а не появляться в округах в качестве "политических туристов" только в предвыборный сезон.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Госуправление Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь Итоги выборов 8 сентября 2019 года
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