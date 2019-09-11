В парке "Городской сад" столицы края состоялся первый открытый бал, воссоздавший атмосферу Екатеринодара второй половины XIX века. Весь вечер в тенистом уголке с белой колоннадой танцевали вальс, кадриль, полонез - перед зрителями выступили более 20 творческих коллективов.

И даже случайные прохожие, заслышав музыку, замедляли шаг и делали селфи.

- Цель такого бала - развитие событийного туризма и популяризация театральной культуры. Под руководством опытных хореографов сотни горожан смогли ощутить атмосферу светских мероприятий XIX века и научиться танцевать. Надеемся, что Екатеринодарский общегородской бал станет традиционным, - говорит директор Туристско-информационного центра Краснодара Марина Шарапова.

В Городском саду в свое время выступали известные артисты. В XIX веке в нем располагалось деревянное здание Летнего театра - под железной крышей с ложами и балконами. По воспоминаниям современников, спектакли шли с большими антрактами, так что публика под звуки оркестра могла подышать свежим воздухом. Вот и сейчас площадка парка стала прекрасной сценой. Несколько танцев в пышных платьях исполнили студенты института культуры и педагогического колледжа. В толпе то и дело можно было увидеть прогуливающиеся под руку пары в стилизованных ретрокостюмах - дамы укрывались от солнца кружевными зонтиками, а мужчины опирались на массивные трости.

- Я работаю швеей, поэтому однажды захотелось смастерить что-то необычное, - признается Виктория Ходырева, пришедшая на бал в платье с кринолином. - Так появился образ, причем сшито платье не по историческим выкройкам, а, скорее, подсказано моей фантазией, модернизировано. Несмотря на то, что юбка-колокол чуть ли не касается земли, мне комфортно - только вот в трамвае, пожалуй, в нем не прокатишься, - с улыбкой добавляет она.

Конечно, не все могли похвастаться подобным нарядом, однако рядом со сценой работали "мастерские" - желающие могли изготовить веер, бусы, маску или примерить настоящую соломенную шляпку - ну прямо копию той, которую в известном водевиле случайно съела лошадка Фадинара!

Сотни горожан смогли ощутить атмосферу светских мероприятий XIX века и научиться танцевать

Здесь прошел и фестиваль театрального образа "Костюмерка", включенный в состав большого открытого фестиваля "Театр одного города". Его участниками стали талантливые дизайнеры-модельеры детских и молодежных студий, а также преподаватели домов культуры.

- Вот эта маска джокера из обычного папье-маше, - поясняет методист сельского ДК поселка Белозерного Ирина Чижикова, помогая примерить ее любопытному гостю. Образ вышел ярким - как только лицо мужчины скрылось за ухмылкой карточного шута, его дочь от неожиданности растерялась

- Совсем на себя не похож, - рассмеялась супруга.

Кульминацией стал показ моделей одежды. Одна коллекция погружала зрителей в Средневековье, другая - в Древнюю Русь, а в третьей раскрылась душа казачки.

- Люблю использовать много декора, а в кубанском костюме им не "переборщишь", ведь казаки часто ездили в Турцию, привозили оттуда шелка и золотые украшения. Женщины любили наряжаться, шили юбки из ярких тканей, - рассказывает Татьяна Грошева. - Но в данной коллекции я стремилась адаптировать народный казачий костюм к современности. К примеру, платки, блузы и длинные юбки можно носить и сегодня.

Завершился бал розыгрышем призов: обладатели счастливых номеров получали билеты в театр.

Между тем

Большой фестиваль театрального искусства "Театр одного города" стартовал 25 мая 2019 года. Совсем скоро в его рамках пройдет открытый конкурс художественного слова "ГлаголЪ" (прослушивание более 100 человек), а 22 сентября состоится городской фестиваль казачьей культуры "Екатеринодар казачий".