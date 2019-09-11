В краевом художественном музее имени Коваленко прошла выставка работ 40-летнего инвалида-колясочника Александра Савельева. Здесь были показаны более трех десятков картин, созданных в пока еще редком стиле 3D-моделирования.

За каждой работой кроются месяцы труда: из-за тяжелой болезни Александр огранчен в движениях - ему послушны лишь несколько пальцев, поэтому обработка изображений отнимает много времени.

...Внимательный зритель сразу почувствует в непритязательном букете подсолнухов или погруженной в звездную тьму обсерватории романтический мотив. Стилизованные под ретро улочки кубанского городка чередуются с замками и космическими кораблями. Но ни на одной картине не встретишь человека. Вот такой вымышленный мир без людей.

- Практически всю жизнь Саша провел в четырех стенах, и это очень тяжело, - рассказывает его мама Татьяна Георгиевна. - Травму получил в роддоме - медсестра принесла его запеленатого, приглядываюсь, а у него глаз и левая сторона лица припухшие. На мои расспросы персонал отмахивался, а дома разворачиваю покрывало - вся его спина в гематоме. После года врачи поставили диагноз ДЦП.

Природа, словно стремясь компенсировать физический недуг, наделила Сашу цепким умом и прекрасной памятью. В три года он уже читал приключенческие романы Майн Рида и Вальтера Скотта.

- Я показывала ему буквы, читала стихи Агнии Барто, вместе складывали слоги. Однажды прихожу с работы, а он сидит на диване с книгой Жюля Верна, как сейчас помню, "Путешествие и приключение капитана Гаттераса" и говорит: "Мам, интересная история". "Откуда ты знаешь?" - спрашиваю. "А я прочитал", - вспоминает она.

Любовь к книгам и усвоение на лету прочитанного материала привели к тому, что школу он окончил в 13 лет, да еще с золотой медалью. И тогда по-настоящему задумался о будущей профессии. Мальчика зачислили на факультет языкознания Краснодарского института международного права, экономики, гуманитарных наук и управления имени Россинского. Несмотря на то, что вуз проводил обучение на платной основе, Александр оказался единственным студентом, которому выплачивали стипендию.

До появления в доме компьютера все рефераты и курсовые под диктовку набирала мама на подаренной знакомыми печатной машинке. В 17 лет юноша стал дипломированным учителем английского языка. Затем окончил факультет психологии, а после его публикаций в СМИ поступил на факультет журналистики Кубанского государственного университета.

За каждой работой кроются месяцы труда: Александр практически обездвижен - ему послушны лишь несколько пальцев

Одна из первых его работ так и называется: "Трудно ли быть журналистом?". "Профессия журналиста никогда не была легкой или особенно доходной, но всегда считалась романтичной", - такими словами автор начинает статью. А затем просто и без обиняков рассказывает о том, как приходится пробиваться через стену неверия педагогов, а позже и работодателей:

"Я прикован к инвалидному креслу и лишен возможности даже бывать на свежем воздухе, не говоря уже о поиске информации, которую получаю лишь из газет, журналов, с экрана телевизора. Поэтому могу писать только научные и публицистические статьи, которые интересуют далеко не каждую газету в наше время криминала и шоу-бизнеса. Хочется надеяться, что ситуация изменится и инвалиды смогут полностью реализовать себя".

Интерес к науке вылился в учебу на историческом факультете. За несколько лет он стал автором десятков статей и книг. Пишет о том, что близко сердцу. Еще в середине обучения взялся за монографию "Культура Древней Греции" и к выпуску ее окончил. Ее засчитали в качестве дипломной работы, издали, и книга разошлась по библиотекам.

- Меня всегда привлекала античность, история Кавказа - даже кандидатская и докторская посвящены этой теме. Последняя, правда, готова на 70 процентов, и пока не знаю, окончу ли ее, - признается Савельев.

На госэкзамены преподаватели приезжали к Саше домой всей комиссией. Причем они проходили по всем правилам: на столе раскладывали билеты, Саша вытягивал свой - готовился и отвечал. Все это время мама переживала за дверью комнаты.

- Экзамены длились по три-четыре часа, - рассказывает Татьяна Георгиевна. - Я все думала, неужели Санька не знает ответа? Как выяснилось позже, сдавал он на отлично, просто остальное время беседовал с педагогами - настолько те поражались его эрудиции.

Тем не менее проблем в семье хватало. После смерти бабушки Татьяна Георгиевна осталась одна. Уход и быт полностью легли на ее плечи. Какое-то время Саша участвовал в соревнованиях по бочча, но каждый выезд на инвалидной коляске создавал кучу неудобств, и тренировки пришлось оставить.

- Отношение к инвалидам в обществе меняется медленно. Детям сейчас немного легче - начали выдавать путевки в санатории, средства реабилитации, лекарства. Но после 18 лет люди все равно остаются за бортом. Приведу простой пример: в нашей высотке подъемник практически не работает, никто его не обслуживает. Помню, ездил на соревнования, умудрился пару раз застрять в нем - вытаскивали по частям: коляску отдельно, меня отдельно, - не без иронии рассказывает Александр.

Признается, что трехмерные картины помогли разрядить образовавшийся вакуум, но лишь отчасти. Свою первую композицию "Маргаритка" специально "нарисовал" маме к 8 Марта. Затем преподнес ей "Крокусы". Вскоре, самостоятельно освоившись с программным инструментом, появился триптих "Когда пар правил небесами" - серия картин с дирижаблями, плывущими в подсвеченных огнем облаках. Каждая деталь - будь то фонарь маяка, излом скалы - "отекстуривается" и оцифровывается в специальной программе. По словам Саши, на работу он тратит до 14-15 часов в день, "в зависимости от собранности".

- Берем заготовку дома, - объясняет Александр, когда перед глазами на экране монитора всплывает куб. - Вот так, шаг за шагом, контуры обретают реальность. Последняя моя картина - "Драконы прилетели!". Когда было готово дерево, мама намекнула насчет скворечников, а я подумал, что добавлять птиц - это как-то обыденно. И шутливо обыграл идею...

На выставке специалисты не раз проводили параллель в творчестве Александра с жизнью и художественными образами писателя Александра Беляева - автора знаменитых фантастических романов "Человек-амфибия" и "Голова профессора Доуэля". Беляев из-за туберкулеза позвонков был шесть лет прикован к постели, что не помешало ему сочинять книги, которыми зачитываются до сих пор.

Однако Саша Савельев с этим мнением не согласен: ведь у каждого своя дорога...

Три жизненных совета от Александра Савельева

1. Мне в моем положении помогло стремление узнавать что-то новое. Книги стали лучшими собеседниками. Но человеку необходимо живое общение, которое для инвалида не всегда возможно. В свое время я написал заметку на эту тему, она была опубликована в местной газете и, признаюсь, я до сих пор верен высказанным в ней мыслям. Каждый человек должен прожить свою жизнь достойно, как бы тяжела или горька она ни была. Самое главное - не злитесь на судьбу.

2. С чувством одиночества каждый борется по-своему. Некоторые занимаются наукой или искусством, другие, у кого умелые руки, изготавливают красивые и полезные вещи. Но, к сожалению, позитивный путь преодоления своей болезни доступен далеко не всем. Многие выбирают более доступный способ ухода от действительности в мир иллюзий: алкоголь, наркотики. Этого делать нельзя, так как неизменно приводит к деградации личности и ее распаду.

3. Очень важным фактором является также общение со сверстниками. В то же время для инвалида одинаково неприемлемо и презрительное отношение со стороны окружающих, их жалость.