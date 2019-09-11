На Кубани полковника МВД заподозрили во взятке в 550 тыс рублей

В Геленджике при получении взятки в 550 тысяч рублей задержали начальника отделения полиции города, который имееет звание полковника. Об этом "РГ" сообщил оперативный дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Задержание полицейского произошло 9 сентября сотрудниками собственной безопасности кубанского главка МВД и оперативниками регионального управления ФСБ. По информации правоохранителей, начальника отделения административного законодательства полиции Геленджика взяли с поличным во время получения им взятки более чем в полмиллиона рублей от предпринимателей за якобы оказание им покровительства и непривлечения к ответственности.

"Сейчас в отношении задержанного полицейского проводится служебная проверка. По ее результатам будут приняты дальнейшие меры и решения", - сообщили в пресс-службе полиции края.

О других подробностях задержания высокопоставленного полицейского в правоохранительном ведомстве рассказать отказались.