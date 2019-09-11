Парламентарии СГ изучат целесообразность разработки модельных законов

На нем планируется обсудить целесообразность разработки модельных законов в рамках СГ, правовые основания, возможные формы и приоритетные сферы модельного законотворчества с участием заинтересованных государственных органов и ученых двух стран, уточняет агентство.

Именно по итогам встречи в Геленджике будет подготовлен документ, содержащий практические рекомендации, который будет направлен министерствам и ведомствам двух государств, другим заинтересованным структурам.

Кстати, кроме депутатов Парламентского собрания в заседании примут участие представители ПК Союзного государства, министерств и ведомств обеих стран, органов власти Краснодарского края, ведущие белорусские и российские юристы и эксперты в области права.

Стоит напомнить, что постоянно действующий при Парламентском собрании семинар создан уже 13 лет назад. Традиционно он собирает авторитетных экспертов и ученых, сторонников интеграции, единомышленников в вопросах строительства Союзного государства. Формат мероприятия позволяет детально рассматривать актуальные вопросы сотрудничества Беларуси и России в рамках СГ и вырабатывать решения по вопросам дальнейшего развития двусторонних отношений, резюмирует агентство.