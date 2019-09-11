В Астраханской области три человека погибли при пожаре

Минувшей ночью в поселке Самойловский Астраханской области сгорели жилой дом и хозяйственная постройка. Погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило во втором часу ночи по местному времени. Огнем было охвачено более ста квадратных метров.

В тушении пламени участвовали восемь пожарных, привлечено было четыре единицы техники. Через полтора часа после вызова возгорание ликвидировали.

На месте пожара обнаружили тела трех погибших людей. Это были женщина 1932 года рождения и двое мужчин 1961 и 1973 годов рождения.

Предварительная причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электросетей.