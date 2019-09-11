В Крым на симпозиум приедет экс-замминистра обороны Греции

В Симферополе 16 сентября состоится симпозиум "Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды". Об этом сообщили в пресс-службе Фонда содействия развитию науки, культуры и кино "Одиссей".

По словам организаторов мероприятия, оно пройдет в Крымском федеральном университете имени Вернадского. Среди гостей симпозиума - зампредседателя международной ассоциации "Друзья Крыма", бывший заместитель министра обороны Греции Константинос Ираклис Исихос, режиссер и кинопродюсер Кристос Раллис, историк Николаос Александрос Исихос.

С российской стороны в мероприятии примут участие вице-премьер правительства Республики Крым, постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов, председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, глава комитета Госсовета республики по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, президент фонда "Одиссей" Одиссей Пипия, руководство КФУ, историки и общественные деятели.

Представители греческой делегации расскажут о кинопроекте "Греки Причерноморья", который совместно с фондом "Одиссей" будет реализовываться в Республике Крым, Севастополе и Греции.

- Греки всегда играли важную роль в жизни Крыма и России, - пояснил Одиссей Пипия. - Именно поэтому мы с греческими кинематографистами задумали проект "Греки Причерноморья", предусматривающий съемки серии документальных фильмов. В их основу лягут и материалы моей дипломной работы "Греки Российской Империи". Уже на следующей неделе мы будем с коллегами из Афин обсуждать детали проекта и определять места съемок.