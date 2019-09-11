В Крыму МЧС ищет унесенного в море подростка

Сотрудники крымского МЧС проводят поиски унесенного в море в районе Керчи 15-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

- На пляже пансионата "Прибой" двое братьев пошли купаться в море, и один из них стал тонуть. Младший брат бросился на помощь. При этом 22-летнему мужчине удалось выбраться на берег, а его брат не вернулся, - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что проводившиеся вчера поисковые работы результата не дали.

Кстати, за прошедшие сутки у берегов Феодосии погибли два человека. 42-летнего мужчину достали мертвым из воды очевидцы. Тело еще одного мужчины 1955 года рождения также обнаружили в воде.

На прошлой неделе в Крыму во время шторма утонули шесть человек. В крымском главке МЧС рассказали, что люди купались в море, несмотря на штормовое предупреждение об усилении северо-восточного ветра до 17-22 метров в секунду.