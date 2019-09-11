В Крыму растет количество аварий с участием начинающих водителей

С начала 2019-го на территории Крыма зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий из-за нарушений правил дорожного движения начинающими водителями. В результате этих аварий погибли 13 человек и еще 109 получили ранения. Почему лишь каждый четвертый ученик автошкол сдает экзамены в ГИБДД с первого раза, а качество обучения водителей оставляет желать лучшего, выясняла корреспондент "РГ".

То ли газ, то ли тормоз

Перекресток улиц Русской и Гавена в Симферополе - это место, где особенно не разгонишься: пешеходный переход, "лежачий полицейский", вечная пробка, так что скорость в час пик не превышает 20-30 километров в час. Для студента столичного колледжа пробка оказалась не проблемой, и на полном ходу он вылетел со второстепенной дороги на главную, буквально протаранив двигавшийся по ней автомобиль. Как выяснилось потом, месяц назад получивший водительское удостоверение студент банально перепутал педали "газ" и "тормоз". Результат - две разбитые машины, у виновника ДТП штраф в 500 рублей, а пострадавшему пришлось почти три месяца дожидаться, пока транспортное средство отремонтируют.

И это еще повезло, что полис ОСАГО у начинающего водителя был настоящий, а не "нарисованный". Если верить аварийным комиссарам, количество которых в Крыму в последнее время растет прямо пропорционально статистике ДТП, многие водители сейчас не брезгуют с помощью компьютера подредактировать данные в старом полисе ОСАГО, ведь на дороге его подлинность никто не проверяет. В этом случае повреждения приходится устранять за свой счет. А количество аварий только в столице республики за день порой достигает нескольких десятков. Так что СТО без преувеличения завалены работой.

Недоучки

В отделе ГИБДД УМВД России по Симферополю говорят, что начинающие водители в Крыму очень часто переоценивают свои навыки вождения и становятся участниками ДТП: чаще всего из-за неправильного выбора дистанции, выезда на полосу встречного движения, несоблюдения очередности проезда, несоответствия скорости движения конкретным условиям. Из зарегистрированных ДТП с участием новичков большинство допущено в вечернее и ночное время, а это свидетельствует об отсутствии у них навыков управления транспортным средством в темное время суток.

- Остается актуальным вопрос качества подготовки кандидатов в водители, - отмечает пресс-служба ведомства. - За семь месяцев текущего года, согласно проведенному анализу, в экзаменационные подразделения республики для сдачи экзаменов на получение прав или открытия новой категории впервые обратились после обучения 12,1 тысячи человек. Только 27,8 процента получают положительные оценки с первой сдачи.

То есть меньше трети выпускников автошкол, отучившись, в состоянии сдать экзамены. Плохо учат или плохо учатся? Задаем вопрос президенту Ассоциации автошкол Крыма Александру Хорошему. Все зависит от автошколы - отвечает он.

Нездоровая конкуренция

Сейчас в Крыму, по информации ГИБДД, около 100 автошкол. Это и крымские, и пришедшие с материка. Материально-техническая база тоже отличается, хотя ни одна не получит разрешение на образовательную деятельность, если учебные аудитории, автодром и автопарк не отвечают требованиям ГИБДД. У некоторых автошкол свои автодромы (кстати, в последнее время на полуострове реализован даже один инвестиционный проект современного автодрома для обучения начинающих водителей) и учебные помещения, другие их арендуют.

- За последние пять лет количество автошкол в Крыму значительно выросло, - рассказывает Александр Хороший. - Если в 2014 году в Симферополе было 13-15, то теперь их около 40. На рынке жесточайшая конкуренция, и для того, чтобы выжить, нужно привлекать клиентов. Одни автошколы берут качеством подготовки, другие - демпингом цен.

Далеко не у всех желающих получить водительское удостоверение есть необходимые суммы. Многие идут туда, где дешевле. А то, что дешево, как известно, не всегда качественно. Отсюда и низкий уровень подготовки начинающих водителей.

- Чудес не бывает, если предлагаемая стоимость обучения низкая, ученик недополучит знаний, или автошкола максимально "оптимизирует" свои затраты: уйдет от уплаты налогов, не оформит в штат сотрудников, откроет учебные классы без получения заключения ГИБДД, предложит дистанционное обучение теоретическим дисциплинам без участия преподавателя (просмотр видеороликов) и т. д.

По расчетам Межрегиональной ассоциации автошкол России (Москва), стоимость обучения водителя на категорию "В" при учете соблюдения всех требований действующего законодательства, учитывая нынешние цены на горюче-смазочные материалы, не может быть меньше 30 тысяч рублей. Но некоторые автошколы предлагают свои услуги от 20 тысяч.

В результате не только в Крыму, но и в других регионах России, среди учеников автошкол четко выделяются две категории: одни хотят получить знания и навыки, другие - свидетельство об окончании автошколы. Естественно эта ситуация влияет на статистику ДТП. Хотя в последнее время ГИБДД уделяет качеству подготовки в автошколах более пристальное внимание. Кроме того, в январе 2018 года Правительство РФ приняло "Концепцию безопасности дорожного движения в РФ", в ней уделяется большое значение качеству подготовки водителей.

- На мой взгляд, количество автошкол в Крыму сейчас неоправданно большое, и добросовестным достаточно трудно выжить на этом рынке, - продолжает Александр Хороший. - Поэтому, я считаю, что сама жизнь заставит перейти от количества к качеству.

Авто до дачи

Впрочем, ситуации бывают разные, и не всегда все зависит от автошколы. Есть люди, ответственно подходящие к обучению, но им, к сожалению, просто не дано быть автомобилистами. Инструкторы по вождению таких учеников определяют с первых занятий, но, тем не менее, передают им знания.

- Как поведет себя такой человек на дороге после получения водительского удостоверения - не известно, это "группа риска", - говорит Александр Хороший. - Растет число желающих управлять автомобилем среди женщин. И возраст не помеха. У нас была ученица, которой исполнилось 67 лет.

Жительница Симферополя Елена Ивановна тоже пошла учиться вождению, когда ей перевалило за 60. Она призналась, что раньше ее возил муж, а после его смерти решила взять руль в свои руки.

- У меня дача по дороге на Николаевку, всего километров в 15 от Симферополя, - рассказывает она. - Но на общественном транспорте ездить некомфортно: много людей, да и с вещами неудобно. Поэтому я решила попробовать получить водительское удостоверение. Учиться было сложно. Я не с первого раза сдала вождение по городу, но не расстроилась, понимала, что на трассе легче. Нервов, конечно, много ушло, но я с этим справилась.

Комментарий

Евгений Уфимцев, исполнительный директор Российского союза автостраховщиков:

- Начинающие - самая аварийная категория водителей. Это обстоятельство отражается в коэффициенте "возраст-стаж" ОСАГО. С 9 января 2019 года Центральный банк реформировал этот коэффициент, и теперь, например, для водителя до 21 года со стажем вождения до трех лет действует повышающий коэффициент 1,87. Для тех, кому меньше 24 лет и стаж вождения меньше трех лет - 1,77.

Автодромы большинства автошкол морально устарели.